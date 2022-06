Mohamed Aida harminc évvel (!) az első Eb-érme után újra Eb-n indul

A tokiói olimpián a női kardozók között sérülten versenyezve negyedikként zárt, vb-bronzérmes Márton Annának a hó elején született meg gyermeke, a tőröző Kreiss Fanninak pedig még májusban – őket leszámítva valamennyi fegyvernemben a legerősebb csapatunkkal indulunk az antalyai Európa-bajnokságon. A 26 fős válogatottunkban a legidősebb és a legfiatalabb versenyzőre is a nőknél bukkanunk a 46 éves Mohamed Aida, illetve a 18 éves Balogh Bella személyében. Az olimpiai negyedik, Európa-bajnok Mohamed az első Eb-érmét éppen harminc éve szerezte: az 1992-es lisszaboni Eb-n egyéniben ezüstérmes lett – 16 esztendősen.

– Az már harminc éve volt…? A dátumokban nem vagyok erős, csak arra emlékszem, hogy Lisszabonban volt akkor az Európa-bajnokság. Ha már helyszínek: Törökországban szeretek versenyezni, elvégre Isztambulban nyertem egykor junior-világbajnokságot egyéniben. Igaz, az sem tegnap volt… – jegyezte meg a tavaly Tokióban hetedik olimpiai részvételével magyar csúcsot döntő tőröző a Magyar Vívószövetség (MVSZ) honlapján.

Fotó: MVSZ/Szalmás Péter

A párbajtőröző Balogh Bella mellett Szemes Gergő (tőr), Szűcs Luca (kard), Pöltz Anna (tőr) és Büki Lili (párbajtőr) is első felnőtt világversenyén szerepel.

Válogatottunkban a kardozóknál ott van a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron, aki az Európa-bajnokságokon eddig „csak” két aranyat szerzett: 2015-ben egyéniben, 2018-ban csapatban. Vele kapcsolatos hír, hogy a napokban tudtuk meg: a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) média díjátadóján a róla szóló, Muhi András Pires által rendezett, „Egy mindenkiért” című remek alkotás második díjat nyert a sportdokumentumfilm kategóriában.

– Az ezüst az ezüst… – jegyezte Szilágyi a maga fanyar humorával, ám gyorsan komolyra váltott. – Természetesen ez nagy elismerés, Andris a helyszínről, én itthonról örültem neki nagyon. Az Európa-bajnokság? Az más tészta… Nem kérdés, hogy a szezon fő versenye a július 15-én kezdődő kairói világbajnokság. És mivel a két eseményt alig több, mint három hét választja el, ezért úgy tekintek az antalyai Eb-re, mint egy kiemelten fontos világkupa-állomásra. Természetesen mindent megteszek, megteszünk majd a sikerért, de külön nem lehetett felkészülni erre a versenyre. Kicsit haragszom is a nemzetközi szövetségre, amiért ilyen a versenynaptár, de ez van…

Szilágyi Áron idén megnyerte a budapesti világkupát, majd a padovai Grand Prix-t, és a világranglistát is vezeti. Férfipárbajtőrben a Tokióban ezüstérmes, világbajnok Siklósi Gergely a harmadik, női kardban az Eb-2. Pusztai Liza a tizedik a rangsorban. Ami a csapatainkat illeti, férfikardban a Tokióban bronzérmes kvartettünket a második helyen jegyzik, női kardban és férfipárbajtőrben egyaránt a hatodik helyen állunk.

Szilágyi Áron a padovai trófeával:

Fotó: MVSZ

A párbajtőrözőként olimpiai ezüstérmes és világbajnok Boczkó Gábor február óta vezeti szövetségi kapitányként a magyar válogatottat – korántsem mellesleg ő hét Európa-bajnoki arannyal büszkélkedhet –, Antalyában három-négy érmet remél, a szakágakról pedig az alábbi helyzetelemzést tette:

– Kezdjük a tőrözőkkel! A férfiak hosszú évek óta az egyik legsikeresebb szezonjukat futják, ez lenne folytatható az Eb-n egy nyolc közé jutással, aztán minden további lépés előre csak tovább szépíthet a képen. A nőknél Kreiss Fanni hiánya alaposan meglátszott, jelentős pozitívum viszont, hogy a személyes problémák megszűntek, egységes csapatként készülünk, ha ehhez én is hozzá tudtam tenni valamicskét, annak kifejezetten örülök. A férfi kardozókról és a párbajtőrözőkről bátran kijelenthetjük, hogy egyéniben és csapatban is éremesélyesek. Egyéniben és csapatban is sikert sikerre halmoztak a világkupaszezonban, várjuk a folytatást! Női kardban és női párbajtőrben bármi megtörténhet. Fiatal és tehetséges csapataink vannak, bár természetesen Márton Panka nagyon hiányzik. Egyéniben Kun Annának lehet éremesélye, a csapatainknak pedig rendkívül fontos a jó szereplés, elvégre alig tíz hónap múlva kezdődik az olimpiai kvalifikáció, nem mindegy, honnan kezdjük a versenyfutást a párizsi helyekért.

A szakvezető a válogatott összeállításával kapcsolatosan fontos információval szolgált:

A ranglista első három helyezettje valamennyi fegyvernemben egyéniben és csapatban is ott lesz a páston, a negyedik helyen még lehet kísérletezni, jövőre azonban olimpiai kvalifikációs Eb-t rendeznek, akkor már nem. Korábban csak a hazai ranglistavezetőknek volt biztos a helyük az aktuális versenyekre, ami sok vitához vezetett.

A magyar Eb-csapat:

Férfikard: Decsi Tamás (Kertvárosi VSE), Gémesi Csanád (Gödöllői EAC), Szatmári András (MTK), Szilágyi Áron (Vasas). Férfipárbajtőr: Andrásfi Tibor (BVSC), Koch Máté (Vasas), Nagy Dávid (Vasas), Siklósi Gergely (Honvéd). Férfitőr: Dósa Dániel (Törekvés), Frűhauf Benjámin (Törekvés), Németh András (Honvéd), Szemes Gergő (FTC).

Női kard: Battai Sugár (Debreceni EAC), Katona Renáta (Vasas), Pusztai Liza (BVSC), Szűcs Luca (BVSC). Női párbajtőr: Kun Anna (Tata), Muhari Eszter (Honvéd), Nagy Kinga (Diósgyőr), Balogh Bella (Vasas – egyéniben), Büki Lili (Tata – csapatban). Női tőr: Kondricz Kata (Honvéd), Mohamed Aida (UTE), Pásztor Flóra (Törekvés), Pöltz Anna (Ludovika – egyéniben), Lupkovics Dóra (Honvéd – csapatban).

A magyar válogatott tagjai három részletben utaznak Antalyába. Az első turnus, a férfi kardozók és a női tőrözők szerdán repülnek, és pénteken az ő egyéni versenyükkel kezdődik az Európa-bajnokság. A Magyar Vívószövetség a honlapján és a Facebook-oldalán is beszámol a történésekről.

Az antalyai Európa-bajnokság programja:

Június 17., péntek: női tőr egyéni, férfikard egyéni (döntők valamennyi versenynapon magyar idő szerint 17 órakor)

Június 18., szombat: női párbajtőr egyéni, férfitőr egyéni

Június 19., vasárnap: férfipárbajtőr egyéni, női kard egyéni

Június 20., hétfő: női tőrcsapat, férfikardcsapat

Június 21., kedd: női párbajtőrcsapat, férfi tőrcsapat

Június 22., szerda: férfipárbajtőr-csapat, női kardcsapat

Borítókép: A válogatott és a szakmai stáb is harcra kész (Forrás: Magyar Vívószövetség/Szalmás Péter)