Nyerni jönnek, de fél szemmel már Katarra figyelnek

A Manchester City védője szezon végi sérülése ellenére most is tagja a huszonhét fős angol keretnek. A ­hiányzók közül a Bajnokok Ligája-döntős Liverpool csapatkapitányának, Jordan Hendersonnak a kimaradását pihentetéssel indokolta Southgate, akinek az Eb-döntőben gólt szerzett Luke Shaw (Manchester United) és a kerethirdetés óta kidőlt Ben White (Arsenal) sérülés ­miatt nem állhat rendelkezésére.

Itt lesz viszont a legutóbbi világbajnokság gólkirálya, Harry Kane, aki a Transfermarkt internetes oldal kimutatása alapján majdnem annyit ér (százmillió euró), mint a teljes magyar keret (110 millió).

A Tottenham támadója betalált a tavaly szeptemberi Magyarország–Anglia mérkőzésen is. Akkor simán, 4-0-ra nyert világbajnoki selejtezőn az angol válogatott, amely most is egyértelmű esélyesként érkezik Budapestre. Ugyanakkor az októberben, Londonban elért 1-1-es döntetlen reményt adhat a magyar szurkolóknak, hogy újabb bravúros eredményt érhet el a nemzeti csapat.

Ha már szurkolók: az UEFA még az Európa-bajnokságon mutatott, homofóbnak ítélt lelátói viselkedés miatt megbüntette a magyar szövetséget, amely a holnapi találkozóból nem szerezhet jegybevételt. Iskoláscsoportok viszont ott lehetnek a Puskás Arénában, a regisztrációk alapján az MLSZ legalább harmincezer fiatalra számít a lelátón.