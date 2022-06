Ukrajna sebzett vadként küzdött, és nagy lépést tett a vb felé

Érzelmekkel teli mérkőzés vette kezdetét a Hampden Parkban, ahol a 24 év után az első vb-szereplésükre áhítozó skótok mellett sok ukrán szurkoló is helyet foglalt a lelátón. Nekik, ahogy azt a Manchester City sztárja, Olekszandr Zincsenko is elmondta a mérkőzés előtt, az országukban dúló háború miatt ez a találkozó most sokkal többről szól, mint a katari tornára való eljutásról.