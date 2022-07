A repülési káosz miatt itthon ragadt a vb-selejtezőre készülő válogatott

A hosszú szezon után tehát a franciaországi villámtúrát mindenki a háta közepére kívánta, és a sors még rá is tett egy lapáttal. Vasárnap reggel derült ki, hogy a déli amszterdami gép annyit késik majd, hogy lehetetlen lesz elérni az egyetlen csatlakozást Nantes-ba. A magyar szövetség ezt jelezte a FIBA-nak, ahonnan az a válasz érkezett, hogy ha a csapat vasárnap nem érkezik meg a találkozó helyszínére, Mouilleron-le-Captif-be, az ötezres kisvárosba, akkor nem lesz mérkőzés. Ez nem jó, mert a kiállásért járó egy pontot elveszíti a válogatott, amely nélkül a harmadik selejtező körben esélytelenné válna a továbbjutásra.

Dél körül sikerült egy chartergépet foglalni és annak repülési engedélyt szerezni, és eleinte úgy volt, hogy délután öt óra körül elindulhat Nantes felé a csapat, ám akkor az is kiderült, hogy a gép nagyon kicsi, emiatt több mint négy óra lesz az út, és a termetes, kétméteres kosarasok nyomorognának benne. Az illetékesek újra felvették a kapcsolatot a FIBA-val, és sikerült egyezségre jutni. Ez arról szól, hogy a magyar együttes, a szakmai stáb, a csapatvezető és a masszőr hétfő délután szinte csak beesik a mérkőzésre, még az orvos sem utazik, hogy a játékosok minél kényelmesebben elférjenek. A gép méreteiről mindent elárul, hogy út közben meg kell majd állni tankolni...

Fotó: Mirkó István

Belegondolni is rossz, mi lenne, ha ez a hétfő esti meccs döntene a válogatott sorsáról – így értékelte a történteket Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány is:

– Sajnos a mai világban nem meglepők az ilyen kellemetlen fordulatok – mondta. – Szerencse, hogy ez éppen a franciák elleni meccset előzi meg, amelyen nincs komoly tét, és felszabadultan játszhatunk. A keretben több ponton is változtatok. Ferencz Csaba, a legidősebb játékosunk nem lépett pályára a portugálok ellen, a mérések alapján nagyon fáradt, és féltem, hogy megsérül. Az öt magas ember közül Golomán György volt a legrosszabb fizikális állapotban, reméljük, hogy a franciák ellen már bevethetjük. Ferencz Csaba és az ugyancsak fáradt Váradi Benedek itthon marad, és nem jön velünk Eilingsfeld János sem, akinek kíméljük a nemrég műtött gerincét. Ezúttal is sokat és folyamatosan cserélek majd, mert nagyon szeretném, ha mindenki egészségesen térne haza. Ezek a játékosok tizenegy hónapja megállás nélkül játszottak a klubjaikban, olykor hetente két vagy annál is több mérkőzést, vigyáznunk kell rájuk.