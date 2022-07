Bejárta a fél világot és most hazatért a vándor

– Jó érzésekkel tértem vissza Diósgyőrbe, hiszen a közeget ismerem, a feladat adott és korábbi diósgyőri csapatkapitányként ez most egy személyes kihívás is számomra, hiszen a DVTK-nak az élvonalban van a helye. Azért jöttem, hogy segítsek a klubnak ezt a célt elérni.

Nagyon meglepődtem, amikor megérkeztem, hihetetlen, hogy mennyi minden változott, amióta elmentem. Akkor egy rozoga stadionunk és csak egy-két edzőpályánk volt, ma pedig már tényleg minden feltétel adott ahhoz, hogy a legjobbak között szerepeljen a klub.

Most az a legfontosabb, hogy mielőbb kialakuljon egy jó társaság, egy jó csapat, egy jó közösség, mert az mindig viszi előre az embert. De nagyon nagy szükségünk van a szurkolótáborra is, hiszen most mindenkinek egy irányba kell eveznie. Nagyon fontos, hogy megkapjuk a lelátóról a támogatást, főleg az itthoni mérkőzéseken. Úgy tudom, hogy a csapat háromnegyed része fiatal játékosokból áll, ezért is nagyon nagy szükség lesz a drukkerek támogatásra. Nehéz bajnokság vár ránk, de egyértelműen fel kell jutnunk. Az elmúlt években mindenhol 77-es számmal szerepeltem, szerettem volna Diósgyőrben is ezt a mezszámot viselni, azonban miután megtudtam, hogy José Luque is ebben játszott és a klub tíz évre vissza is vonultatta a számot, így végül a 23-ast választottam.

Koman a tizenharmadik Koman Vladimirral együtt a DVTK tizenhárom játékost igazolt a nyáron. Íme a lista: Bényei Ágoston (DVSC), Bokros Szilárd (Puskás Akadémia), Csirmaz István (Puskás Akadémia), Farkas Dániel (Mezőkövesd), Holdampf Gergő (Haladás), Lukács Dániel (Kecskemét), Makrai Gábor (Csákvár), Orosz Marcell (DEAC – kölcsönből vissza), Papp Marcell (Budafok), Szőke Adrián (Heracles – Hollandia), Viczián Ádám (Vasas), Zsemlye Balázs (PMFC), Koman Vladimir (Chennaiyin FC – India)

Borítókép: Rácsodálkozott a diósgyőri változásokra (Fotó: DVTK)