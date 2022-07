Juhász Roland mindent elölről kezd, hogy újra a csúcsra érjen

– A pályaedzősködés nagyon hasznos volt, sok tapasztalatot szereztem, de inkább a sportvezetői vonal az, ami érdekel, és amivel a jövőben szeretnék foglalkozni. Örülök, hogy jött egy ilyen lehetőség, nagyon vártam már, hogy újra elkezdhessek dolgozni. Fél éve már, hogy eljöttem Fehérvárról. Nagyon hasznos időszak volt. Amiket edzőként megtapasztaltam, azt a helyére tettem. Sok mindenkivel dolgoztam együtt az évek során, láttam sok embert, hogy ki hogyan végzi ezt a munkát. Alapvetően szimpatikus volt az itteni közeg már akkor is, amikor még fel sem merült, hogy itt tudnék dolgozni. Ugyanúgy, mint játékosként, most is szeretném szépen felépíteni magam. Bár húsz évet sportoltam profi szinten de ahogy edzőként is tapasztaltam, ez egészen más. Itt azért bőven van mit tanulnom, van hova fejlődnöm. Azt gondolom, hogy első állomásnak ez tökéletes hely nekem.

Juhász Roland nem tekinti visszalépésnek, hogy a harmadik vonalban vállalt munkát.

– Nem így érzem. Meg kell nézni, hogy az adott klubnak milyen ambíciói vannak, milyen lehetőségei, hogyan működik. Amennyi rálátásom volt eddig, én a TVE-t nem mondanám sem felépítésében, sem működésében harmadosztályú klubnak, és bízom benne, hogy az itt eltöltött időben ez még jobban megerősödik bennem. Engem soha nem foglalkoztatott, hogy harmadosztály, másodosztály vagy első osztály.

Nekem jelen pillanatban az a fontos, hogy dolgozni tudjak, és a Kerülettel sikeres legyek. Hogy ne az alapján ítéljenek meg, hogy 95-szörös válogatott vagyok, hanem az itteni munkám alapján érjek el egy olyan szintre, amilyenre szeretnék.

Anno játékosként is célokat tűztem ki magam elé, amiket szerettem volna elérni. Most is ugyanolyan fontos lesz számomra, hogy olyan célokat tűzzek ki, amikről úgy gondolom, hogy megugorhatók.

A korábbi kiválóság ugyanakkor azt is elismeri, a III. Kerületet csupán egy állomásnak tekinti sportvezetői karrierjében.

– Hosszú távon nem titkolt célom, hogy a Vidinél vagy az MTK-nál lehessek sportigazgató. Mindkét klubban sok időt töltöttem el, hét és fél, illetve kilenc évet. Soha nem voltam egy vándormadár, lehet, hogy az élet majd mást hoz, de ez az a két klub, amelyekhez jobban kötődöm.

– Azt gondolom, hogy merni kell nagyokat álmodni. A magyar fociért szeretnék tenni. Úgy gondolom, hogy itthon is egyre nagyobb az igény a sportigazgatói pozícióra. Bízom benne, hogy egyre több olyan szakember lesz, aki jól látja el ezt a feladatot, mert a mai futballban elengedhetetlen a jó sportvezető.