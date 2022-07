Sainz volt a leggyorsabb, a Red Bullok délelőtt kör nélkül maradtak

Az első gyakorlás esőben kezdődött, majd bár rövid időre kisütött a nap, a körülmények változatlanok maradtak, csak az utolsó percekre száradt fel annyira az ideális ív, hogy száraz pályára alkalmas gumikkal is lehetett körözni.

A 20 fős mezőnyből tízen nem is futottak mért kört, a második helyen végül a helyi szurkolók egyik kedvence, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton végzett a Mercedesszel. Harmadikként és negyedikként a két Ferrari zárt Carlos Sainz, Charles Leclerc sorrendben. A világbajnoki címvédő és az összetettben most is az élen álló holland Max Verstappen (Red Bull) nem teljesített mért kört, csakúgy mint csapattársa, a mexikói Sergio Pérez.

Délután Carlos Sainz állt az élre, a második ismét Hamilton lett, a harmadik pedig a szintén hazai közönség előtt szereplő Lando Norris (McLaren). Verstappennek ezúttal a negyedik hely jutott, míg Pérez a hetedik helyen végzett.

A hétvége menetrendje Szombat: 3. szabadedzés 13.00, időmérő 16.00

Vasárnap: futam 16.00

Borítókép: Carlos Sainz Silverstone-ban (Fotó: EPA/CHRISTIAN BRUNA)