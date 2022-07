Szilágyi minden koreait megvert, de kardcsapatunknak a vb-ezüst jutott

Amint arról már beszámoltunk, a kairói vívó-világbajnokságon olimpiai bronzérmes, négy hete Eb-t nyert férfikardcsapatunk (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás) ma a negyeddöntőben 45-30-ra legyőzte a törököket, az elődöntőben pedig 42-42-re az olaszokat, és készülhetett az olimpiai bajnok és vb-címvédő dél-koreaiak elleni döntőre. A legutóbbi, 2019-es budapesti vb-n is magyar–dél-koreai finálé volt, s akkor az ázsiaiak egyetlen tussal, 45-44-re kerekedtek a mieink fölé.

A ma esti döntőben az ellenfélnél Oh Szang Uk, Kim Jun Ho és Gu Bong Il lépett pástra, sorrendben az egyéni világranglista 3., 9. és 11. helyezettje. Érdekesség. hogy a negyedik koreai, Kim Jung Hvan az 5. a rangsorban, de ő a „kispadra” került, a nap során nem vívott. Háromszoros egyéni olimpiai bajnokunk, Szilágyi Áron azután, hogy hétfőn megszerezte pályafutása első egyéni vb-aranyát, a világranglistán is az első helyre lépett előre, Szatmári a 12., Gémesi a 18., Decsi az 58.

A döntőben az első kör, azaz három asszó után a dél-koreaiak vezettek 15-13-ra, tőlünk csak Szilágyi tudott nyerni, 5-4-re. A második kör elején sajnos Gémesi beleszaladt egy 5-1-es vereségbe, a 20-14-es hátrány nem festett jól. Szilágyin nem múlt semmi, egymás után négy tust adott Gunak. Aztán az ellenfél is talált, kétszer is, ráadásul rálépett klasszisunk lábára, aki emiatt ápolásra szorult. S ez ki is zökkentette, „csak” 6-5-re hozta az asszóját. Szatmári neve mellé 5-3-as vereséget kellett beírnunk, a második kör után 30-23-ra vezetett az ellenfél. Gémesi helyére Decsi állt be, de 5-1-re kikapott Gutól, így 35-24-ről kellett volna csodát tenni. Szatmári gyorsan bevitt három találatot Kimnek, ám végül csak 6-5-re tudta megverni. Így az utolsó asszóra Szilágyi az ellenfél 40-30-as vezetésénél állt fel Oh ellen. Klasszisunk a harmadik ellenfelét is legyűrte, 7-2-re is vezetett ellene, a vége itt 7-5 lett, ami azt jelentette, hogy a dél-koreaiak 45-37-re győztek, ők lettek a világbajnokok, a mieinknek az ezüst jutott. Ezt felfoghatják úgy is, hogy az olimpiához képest a dobogón egy fokkal feljebb léptek, de ez nem vigasztalja a mieinket.

– Az elmúlt öt világbajnokságon négy ezüstérmet szereztünk, most már kezdjük unni – mondta az eredményhirdetés előtt Szatmári András. – Nyilván mindenki nyerni akart, mindegyik csapattársam, ahogy én is. Megpróbáltunk szerintem mindent, de ki kell mondani, hogy ez a dél-koreai csapat brutál erős. Sajnos nem tudtam extrát nyújtani, próbáltam nagyjából a szintet hozni, de az meg kevés ahhoz, hogy őket megverjük.

– Nehéz vidáman nyilatkozni néhány perccel egy ilyen döntő után, még akkor is, ha világbajnoki ezüstérmesek lettünk. Be kell ismerni, a koreaiaknál négy világklasszis vívó állt fel ellenünk, a tartalék is egyéni világbajnok… És a mi mai formánk nem volt elég ahhoz, hogy felvegyük velük a versenyt. Este azért bizonyára megünnepeljük majd ezt az eredményt, de nem túlzottan, elvégre a közelmúlt világversenyein szerencsére mindig nyertünk valamilyen színű érmet. Aztán ősztől dolgozunk tovább, a céljaink egyértelműek – nyilatkozta Szilágyi Áron.

A magyar kardcsapat sorozatban az ötödik vb-t zárta éremmel. Az előző négyen háromszor második, egyszer harmadik lett: 2016-ban az oroszoktól, 2017-ben és 2019-ben a dél-koreaiaktól kapott ki a döntőben, 2018-ban pedig bronzérmet szerzett.

Borítókép: Itt már mosolyogni is tudott a csapat (Forrás: Facebook/Magyar Vívószövetség)