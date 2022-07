Milák Kristóf merész vállalással rukkol ki a római Eb-n

A római Eb-n a legsűrűbb programot az olimpiai bajnok Milák Kristóf vállalta: a júniusi hazai vizes világbajnokságon két aranyérmet szerző, 200 pillangón világrekordot javító klasszis a két kedvenc száma mellett – a másik a 100 pillangó – gyorsúszásban is megméreti magát: 100-on és 200-on is tervezi az indulást, és úszik majd a gyorsváltókban is.

Szintén négy egyéni rajtot vállal Kós Hubert, aki a vegyes mellett 200 háton és 100 pillangón is teszteli magát. Négyszáz vegyesen elmarad a reggeli magyar csata: az Eb-re visszatérő Verrasztó Dávid és Kós mellett ugyanis a vb-n döntőt úszó Holló Balázs indulása esetén komoly harcot kellett volna vívniuk a mieinknek a két továbbjutó helyért, Holló azonban a vb-t követő Covid-fertőzés miatti kihagyása után inkább csak a 4×200-as gyorsváltóra koncentrál. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka három kedvenc távján (200 és 400 vegyes, 200 pillangó) igyekszik közelebb kerülni a nagy cél eléréséhez: hogy a jelenlegi 96 érméhez még négyet gyűjtve meglegyen a száz dobogós helyezés a különböző világversenyekről. Az emlékei mindenesetre csodásak a helyszínről: 2009-ben itt kapott lendületet a pályafutása, miután a kétszázas távok két bronzérme után 400-on aranyérmes lett a világbajnokságon.

Hosszú idő után először hiányzik majd nagypályás világversenyről Kapás Boglárka, akinek már a vb-felkészülését is komoly derékproblémák hátráltatták, továbbá Kenderesi Tamás sem utazik Rómába, ugyanis vállfájdalmai miatt jelenleg nem tud úszni.

Sós Csaba szövetségi kapitány a férfiak mellett a hölgyeknél is sokat vár a gyorsváltóktól, amelyekben minden bizonnyal helyet kap a bukaresti junior-Eb két legeredményesebb versenyzője, a hat-hat érmet szerző Molnár Dóra és Pádár Nikolett is.

A nyílt vizes gárdában a hazai vizes vb-n, a Lupa-tavon érmes hősök egytől egyig ott lesznek. A Betlehem Dávid, Olasz Anna, Rasovszky Kristóf, Rohács Réka összetételű váltónk ismét éremért úszik majd Ostiánál, és Rasovszkyék reménykedhetnek abban is, hogy ezúttal nem a medencés úszóknak kedvező, szinte feszített víztükrű pályán lehet harcolni az érmekért, hanem a tengerben végre klasszikus nyílt vízi csaták várhatók.

A magyar Eb-csapat:

Férfiak: Betlehem Dávid (1500 m gyors), Holló Balázs (4×200 m gyors), Kalmár Ákos (1500 m gyors), Kós Hubert (200 és 400 m vegyes, 200 m hát, 100 m pillangó), Kovács Benedek (50, 100 és 200 m hát), Márton Richárd (200 m gyors, 200 m pillangó), Mészáros Dániel (100 m gyors), Mészáros Dániel (200 m gyors), Milák Kristóf (100 és 200 m gyors, 100 és 200 m pillangó), Németh Nándor (100 m gyors, 200 m gyors), Szabó Szebasztián (50 és 100 m gyors, 50 m pillangó), Telegdy Ádám (200 m hát), Verrasztó Dávid (400 m vegyes), Zombori Gábor (200 m mell).

Nők: Ábrahám Lilla Minna (4×200 m gyors), Burián Katalin (100 és 200 m hát), Fábián Bettina (400, 800 és 1500 m gyors), Gyurinovics Fanni (100 m gyors), Hosszú Katinka (200 m pillangó, 200 és 400 m vegyes), Jakabos Zsuzsanna (200 m pillangó, 400 m vegyes), Késely Ajna (200, 400, 1500 m gyors), Mihályvári-Farkas Viktória (400 m gyors, 1500 m gyors, 400 m vegyes), Molnár Dóra (100 és 200 m hát), Nyírádi Réka (200 m hát, 200 m pillangó, 400 m vegyes), Pádár Nikolett (200 m gyors), Sebestyén Dalma (100 és 200 m pillangó, 200 m vegyes), Senánszky Petra (50 és 100 m gyors), Szabó-Feltóthy Eszter (50, 100 és 200 m hát)

A váltók tagjait Sós Csaba szövetségi kapitány a helyszínen jelöli ki a férfiaknál 4×100 m gyorson, 4×200 m gyorson, a nőknél 4×100 m gyorson, 4×200 m gyorson, 4×100 m vegyesen, valamint a 4×100 m gyors és 4×200 m gyors mixed váltókban. (A fenti névsorban azoknál szerepel a váltó, akik csak ott úsznak.)

Nyílt vízi úszók:

Férfiak: Betlehem Dávid (5 km, 10 km, váltó), Gálicz Péter (10 km, 25 km), Kalmár Ákos (25 km), Sárkány Zalán (5 km, 25 km), Rasovszky Kristóf (5 km, 10 km, váltó).

Nők: Balogh Vivien (10 km, 25 km), Rohács Réka (10 km, váltó), Olasz Anna (10 km, váltó), Vas Luca (25 km).

Borítókép: Milák Kristóf a 100 méter pillangón szerzett vb-aranyával a Duna Arénában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)