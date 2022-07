Válogatottunkból többen is szép emlékekkel térnek vissza Egyiptomba

Öttusázóink ebben a világkupa-sorozatban két arany-, öt ezüst- és három bronzérmet szereztek, s így nagy reményekkel vágnak neki az idei világbajnokságnak. A vb előtt jó visszajelzés volt június végén, hogy az ankarai világkupa-döntőben a férfiaknál Bőhm Csaba, a nőknél Gulyás Michelle egyaránt bronzérmes lett, a Gulyás Michelle, Szép Balázs páros vegyes váltóban pedig a dobogó legfelső fokára állhatott.

A Magyar Öttusaszövetség tájékoztatása szerint a világbajnokságon női válogatottunkból egyéniben Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Réti Kamilla és Simon Sarolta indul, a váltóban pedig a visszatérő Alekszejev Tamara és a friss junior Európa-bajnok Erdős Rita áll rajthoz. A férfiaknál Bereczki Richárd, Bőhm Csaba, Demeter Bence és Szép Balázs indul egyéniben, s az idei junior Európa-bajnoki ezüstérmes Gyurka Márk Manó és Regős Gergely párosa alkotja majd a férfiváltót. Vegyes váltóban Guzi Blankának és Bereczki Richárdnak szoríthatunk majd.

– Nekem kicsit nehézkes volt a felkészülés, mert voltam covidos is, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy a technikai számokkal nem lesz probléma, mivel adódott egy jó lehetőség, hogy a vívó-világbajnokságra készülő vívócsapattal tudtunk edzőtáborozni Hódmezővásárhelyen – kezdte nyilatkozatát Gulyás Michelle. – Ez egy nagyon jó lehetőség volt, így igyekszem majd a világbajnokságon a technikai számoknál megragadni az alkalmat, hogy az élvonalban tudjak végezni. Nagyon várom a vb-t, mert szerintem mindenki erre a versenyre készül fel a legjobban és ilyenkorra időzítik a csúcsformát is. Nekem különleges hely Egyiptom, hiszen tavaly ott szereztem meg az olimpiai kvótámat, és az idei évben is jól sikerült ott a verseny – hátha most is lesz egy kis plusz szerencsém.