Istenkísértésnek tűnik, amire Tokió ezüstérmese a fejét adja

– A versenyzés elkezdett nagyon hiányozni, el is döntöttem, hogy augusztusban elmegyek a finn Európa-bajnokságra. Amúgy is el kellene vinnem a vándorserleget, és ha már ott vagyok, megpróbálom megtartani és újra hazahozni. Ez azért is fontos, mert jövőre a mi klubunk rendezi az Eb-t Csopakon, úgyhogy, ha valaki szeretné elvinni, jöjjön el érte a házamba… – árulta el Berecz Zsombor a Nemzeti Sportnak adott interjúban.