A magyar futball történetének talán a legjobb balhátvédjétől búcsúzunk

Azt már Pécsett is bizonyította, hogy a szíve a helyén van. Ott, a Pécsi Dózsában debütált 1970-ben az élvonalban, és még azon az őszön a csapat tizenegyesekkel kiverte a nagy hírű Newcastle Unitedet az Európai Városok Kupájából, az övé volt a mindent eldöntő ötödik lövés, és ő elbírta a terhet. Öt évvel később, huszonnégy évesen igazolt Újpestre, miután a Pécs kiesett, ő pedig többre vágyott a másodosztálynál, és sokkal többet is ért annál. Azonnal befért a kor egyik legjobb csapatába, és a váltás jutalma két bajnoki aranyérem, két hazai kupagyőzelem és ötvenhat válogatottság, benne két világbajnoki részvétel lett. A másodikon, 1982-ben góllal vette ki a részét Salvador 10-1-es legyőzéséből, ami azóta is rekorderedmény a világbajnokságok történetében.

Ő tényleg rangot adott a balhátvéd posztjának. Kemény volt, de technikás, roppant nehéz volt kicselezni, mert tudott a csatárok fejével gondolkodni, olvasta a játékot, és abban az Újpestben hatékonyan támadnia is kellett, amit szintén nagyvonalúan megoldott. Emellett róla nem szóltak pletykák, nem keveredett semmilyen botrányba, egész egyszerűen tette a dolgát, mintát teremtett, nagyon magasra tette a lécet az utódjai előtt. Hiába játszott a belügy csapatában, egyáltalán nem titkolta, hogy nem a legnagyobb barátja a szocialistának nevezett politikai rendszernek, és ezért bár hívták rangos csapatok is – például a Real Madrid kiszemeltjei között is szerepelt –, egy ideig nem engedték légiósnak. Sőt, két évet az MTK-VM-ben kellett lehúznia, utána, csak 1986-ban, csaknem harminchat évesen szerződhetett el a finn IF Kraft csapatához, ahol négy esztendőt töltött.