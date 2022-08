A mezőkövesdiek kicsit saját magukat verték meg Kecskeméten

Két forduló után a papírforma még mindig a Kecskemét ellen szól, hiszen az újonc keretének a zöme egy éve jutott fel a másodosztályba, most pedig az elsőben kell helytállnia, az ellenfelek java része viszont már válogatottat is megjárt futballistákat vethet be ellene. A KTE a lelkesedésével tudja eltüntetni a tudásban jelentkező különbséget, és ennek köszönhette, hogy az első két meccsét lehozta 1-1-es döntetlenre otthon a Vasas, majd idegenben a Debrecen ellen.