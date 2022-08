„A produkciónk sajnos nem Magyarországhoz illő vízilabda volt”

Játékosaink nehéz perceket éltek át a medencében, alig várták a végső gongszót.

– Nagyon rossz volt belülről megélni ezt a meccset – ismerte el Leimeter Dóra.

– Biztosan én is tehettem volna többet, de azt éreztem, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, mert a mai meccsen semmi sem fog sikerülni, nekik pedig a lefolyóból elengedett labda is gól lett. Ez ilyenkor teljesen nyilvánvaló, valamiért ilyen a lelkülete ezeknek a mérkőzéseknek. Nagyon vártuk már, hogy vége legyen.

Csalódott vagyok, mert azt gondoltuk, hogy ma sokkal jobban fogunk játszani. Én a tegnapi meccs után is azt mondtam, hogy el tudom fogadni a vereséget, ha jól játszunk, mert természetesen van egy ellenfél is a medencében, és nagyon jó játékosok alkotják a másik csapatot is, de nem mindegy, hogy milyen képet mutatunk magunkról. Szerintem ezen a két mérkőzésen sikerült lerombolnunk, amit eddig felépítettünk. Nem tudom, hogy mi történik a csapatban. Az nagy gond lenne, ha a motiváció hiányozna, de szerintem erről nincs szó. Fizikálisan elég fáradtan érkeztünk. Most megnehezítettük a saját dolgunkat – utalt az FTC játékosa arra, hogy a negyeddöntőben minden bizonnyal az olasz vagy a címvédő spanyol válogatottal kell majd szembenézniük.

Vályi Vanda kemény szavakkal jellemezte a magyar válogatott teljesítményét.

– Lefőttnek érzem az egészet. Az, hogy mentális vagy fizikai oka van ennek a teljesítménynek, még nem tudom. Majd meg kell beszélnünk, ki hogy érzi magát.

Sajnos nem Magyarországhoz illő vízilabda volt, amit mi most produkáltunk. Azt érzem, hogy most spirálisan húzzuk egymást lefelé a mérkőzés elsőtől az utolsó percéig. Lerángattuk egymást a gödörbe, hatalmas munka lesz a visszafelé vezető út a negyeddöntőre.

A nyáron az olaszországi Padovába igazolt pólós ezután leszögezte: a korábbi sikereknek már nincs jelentőségük.

– Az, hogy mi történt a felkészülési mérkőzéseken vagy a világbajnokságon, már semmit sem jelent. Most habzó szájjal kellett volna beszállni a medencébe, és ki-ki meccset játszanunk. Ez most egyáltalán nem sikerült, sajnos el kell fogadnunk, hogy ez most úgy rossz, ahogy van. Megyünk tovább. Most gyengébb ellenfelek elleni meccsek jönnek, aztán majd az olaszok vagy a spanyolok elleni.