A United nyerte a derbit, a Liverpool egyre mélyebb gödörben

A Manchester United szurkolói általában a Liverpool elleni derbiket választják ki arra a célra, hogy kifejezésre juttassák, ha valamivel elégedetlenek. Egy éve a tulajdonos Glazer család elleni tiltakozásuk odáig fajult, hogy betörtek az Old Traffordra, emiatt elhalasztották az ősi rivális elleni mérkőzést.

Az amerikai üzletemberek azóta sem adták el a klubot, ezzel pedig az MU drukkereit továbbra is dühíti. Ezúttal az új idény harmadik fordulójában került sor a Liverpool elleni találkozóra, a szurkolók erre – ahogy az lenni szokott – különleges módon készültek. Hetekkel ezelőtt a Twitteren elkezdték arra buzdítani az Old Traffordon bérlettel rendelkező társaikat, hogy bojkottálják ezt a meccset, és hangos buzdítás helyett kongjon az ürességtől az Álmok Színháza. A napokban olyan pletykák is terjedtek a közösségi médiában, hogy a United rajongói megpróbálják majd elállni a Liverpool csapatbuszának az útját a stadionba, megakadályozva a mérkőzés megrendezését.

Ehhez képest „csak” a Grazer család elleni tüntetés vezette fel az összecsapást, amely nem maradt el, és néhány szurkoló reményeivel szemben a lelátókat is megtelítették a nézők.

A szurkolók hirdetik, eladó a United Fotó: AFP

Így már tehát csak arra volt szükség, hogy a Vörös Ördögök játékosai is összeszedjék magukat, hiszen eddig gyalázatosan teljesítettek az idényben: két forduló után két vereséggel és mínusz ötös gólkülönbséggel a tabella utolsó helyén szerénykedtek. Persze a Liverpool is látott már szebb napokat. Tavaly mindkét egymás elleni bajnokin kiütötte a Unitedet (idegenben 5-0, az Anfielden 4-0), de ezt a szezont sérüléshullámmal kezdte, ami rányomta a bélyegét a csapat teljesítményére is, és csupán ikszelt a Fulham és a Crystal Palace ellen is.

Hétfő este a házigazda kapta el inkább a fonalat, és az első félidőben egyértelműen a manchesteriek akarata érvényesült. Elanga hatalmas helyzetben a kapufát találta el, Jadon Sancho viszont már pontosabban célzott a 16. percben. Christian Eriksen és Elanga kényszerítőzött egymással, majd utóbbi a büntetőpont környékén várakozó angol szélsőhöz passzolt, aki perdült-fordult, majd kilőtte a jobb alsót. (1-0)

Eriksen a 25. percben szabadrúgásból megduplázhatta volna az MU előnyét, de Alisson centiméterekkel a kapufa mellé tolta a labdát. Ezután mintha kezdte volna magát összekapni a Liverpool. Mezőnyfölénybe kerültek, Bruno Fernandes pedig majdnem besegített nekik egy öngóllal a szünet előtt, de a vendégek játékosai közül senki sem találta el a hazai kaput az első félidőben.

Marcus Rashford viszont annál inkább! Anthony Martial kaparintotta meg a labdát a felezővonalnál, majd kiugratta az angol csatárt, aki a tizenhatosig robogott, majd Alisson mellett a hálóba tüzelt az 53. percben. (2-0)

Rashford néhány perccel később kis híján megszerezte a csapata harmadik gólját is, de a liverpooli kapus bravúrral védte a lapos lövést. A vendégek leginkább csak rögzített helyzetből veszélyeztettek, a szépítő találatot is egy szöglet utáni kavarodást kihasználva hozta össze Mohamed Szalah a 81. percben. (2-1)

Az egyenlítéshez azonban nem jártak közel a vendégek, így a két vereség után első sikerét is elkönyvelhette az idényben a Manchester United, ezzel előrelépett a tizennegyedik helyre, a Liverpool pedig három forduló után is nyeretlen, és már csak a tizenhatodik.

Premier League, 3. forduló:

Manchester United–Liverpool 2-1 (1-0)

gólszerzők Sancho (16.), Rashford (53.), ill. Szalah (81.)

További eredmények:

Newcastle United–Manchester City 3-3 (2-1)

Leeds United–Chelsea 3-0 (2-0)

West Ham United–Brighton 0-2 (0-1)

Bournemouth–Arsenal 0-3 (0-2)

Crystal Palace–Aston Villa 3-1 (1-1)

Everton–Nottingham Forest 1-1 (0-0)

Fulham–Brentford 3-2 (2-1)

Leicester City–Southampton 1-2 (0-0)

Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0) A tabella:

1. Arsenal 3 9-2 9 pont

2. Manchester City 3 9-3 7

3. Tottenham Hotspur 3 7-3 7

4. Leeds United 3 4-3 7

5. Brighton 3 4-1 7

6. Newcastle 3 5-3 5

7. Fulham 3 5-4 5

8. Brentford 3 8-5 4

9. Chelsea 2 3-2 4

10. Crystal Palace 3 4-4 4

11. Nottingham Forest 3 2-3 4

12. Southampton 3 5-7 4

13. Aston Villa 3 3-6 3

14. Manchester United 3 3-7 3

15. Bournemouth 3 2-7 3

16. Liverpool 3 4-5 2

17. Everton 3 2-4 1

18. Wolverhampton 3 1-3 1

19. Leicester 3 5-8 1

20. West Ham United 3 0-5 0

Borítókép: Mohamed Szalah (balra) és Jordan Henderson sem érti, hogy mi történik a Liverpoollal (Fotó: EPA/PETER POWELL)