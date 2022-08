Dzsudzsákék edzője durván beszólt a saját klubvezetésének

– Én csak két igazolásunkért vagyok felelős, a többiekért nem. Akikért én vagyok a felelős, az Megyeri Balázs és Horváth Krisztofer, a többiekről inkább nem akarok beszélni.

Ezt nyilatkozta az M4 Sport kamerái előtt Joao Janeiro, a DVSC portugál vezetőedzője, miután csapata 1-1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémiával. Dzsudzsák góljával a 21. percben vezetett a Debrecen, ám a hajrában, a 88. percben kiegyenlített a Puskás.

A Kisvárdán korábban sikert sikerre halmozó, aztán Dunaszerdahelyen dolgozó Janeiro ki is fejtette, mire gondolt: – A második félidőben nem azt játszottuk, amit vártunk, volt egy kis fáradtság a játékosokban. Most szenvedünk amiatt, hogy nem volt szabadnapunk, amióta elkezdtük a szezont. Ugyancsak szükségünk lett volna, hogy a kispadról segítsenek a játékosok, de a cserék nem segítettek a csapaton. Az első félidőben lezárhattuk volna a meccset számtalan alkalommal. Lesz majd átigazolási időszak decemberben, de addig is az őszi szezon a fontos.

Magyarán hiába igazolt a DVSC a nyáron lényegében fél keretre való, 15 játékost, a vezetőedző szerint nincsen annyi használható labdarúgója, hogy a kispadról olyat küldjön pályára, aki lendíteni tudna a csapaton, amikor arra szükség van. Ez igen komoly, ráadásul nyíltan vállalt kritika a debreceni klubvezetés felé, persze, hogy ki vállalja a felelősséget a nyári átigazolásokért, az kérdéses.

A nyár elején például még Tőzsér Dániel sportigazgató jelentette be a horvát támadó, Andre Erceg érkezését, akit júliusban máris elbocsátott a klub, amelynek közben új tulajdonosai, új menedzsmentje és új vezetőedzője lett. Mindennek az eredménye öt forduló után nem látszik:

Dzsudzsákék még nem nyertek meccset, négy ponttal a tizedik helyen állnak, de mögöttük a Fehérvárnak kettővel, az Újpestnek eggyel kevesebb mérkőzése van, tehát ebből egy potenciális utolsó hely is lehet.

Eközben az újonc Kecskemét öt forduló után az NB I élén áll, miután szombaton 3-1-es győzelmet aratott a ZTE ellen hazai pályán. A vendég zalaegerszegiek edzője, Ricardo Moniz elismerte a vereségük jogosságát, de közben a magyar játékvezetőket bírálta.

– Saját magunk ellenségei vagyunk. Hiába domináltuk a mérkőzést, a 2-0 és a 3-0 is benne volt a játékban, saját magunknak nehezítettük meg. Edzőként ez számomra elfogadhatatlan, ennek lesznek következményei. Ha Magyarország közeledni szeretne a nemzetközi szinthez, a játékvezetőknek is változniuk kell, engedniük kellene az ilyen szintű presszinget. Naivak a magyar játékvezetők, többet is megengedhetnének, mert csak így tud fejlődni a futball – fogalmazott Moniz.

Borítókép: Joao Janeiro (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)