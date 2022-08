Csercseszov beszélt Dibusz mellőzésének az okáról

Kedden, szerdán és csütörtökön hétközi bajnoki forduló következik, Csercseszov szavaiból arra következtethetünk, Dibusz akkor még nem játszik. Az a lényeg, hogy szeptember 8-ára, amikor az FTC az első mérkőzését játssza a török Trabzonsport ellen az Európa-liga csoportkörében, már legyen egészséges, és természetesen a Nemzetek Ligájában is hárulhat rá szerep, hiszen Gulácsi Péter is sérüléssel bajlódik.

Sztanyiszlav Csercseszov amúgy elégedett volt a csapatával. – Az írországi teljesítmény után fontos volt visszatalálni a győztes útra, ez sikerült, részben a változtatások miatt is. Teljesen más a nemzetközi és a bajnoki porond. Hogy mivel nem lehetek ma elégedett, az már a múlt kérdése. Vannak hibák, amiket ki kell elemezni, de már a Vasas elleni meccsre készülünk. Ma az eredményre figyeltünk, ezért frissítettünk. Minden helyzetet nem lehet kihasználni, de úgy érzem, hogy kiszolgáltuk a közönséget.

Majd külön kitért a mesterhármast elért Adama Traoréra és a kiállított Vécsei Bálintra:

– Adama nem beszél angolul, én nem beszélek franciául, de a pályán mutatott teljesítményén ez nem látszik, az edző dolga, hogy ne zavarja a jó játékosokat. A piros lapról nem gondolok semmit, el kell fogadnunk a játékvezetők döntését.

A szélvészgyors mali játékos góljait az M4 Sport videóján lehet megnézni.

Maga a csatár az FTC videóján azt mondta, hogy elteszi emlékbe a mérkőzés labdáját.

A napokban még igazol két játékost a Honvéd

Tam Courts, a Honvéd skót vezetőedzője dicsérte a Ferencvárost, és saját a játékosai bátortalanságát kifogásolta. – Lett volna lehetőségünk magunkhoz ragadni a kezdeményezést, de hiányzott a csapatból a bátorság, a magabiztosság és a kvalitás is. Nem voltunk képesek eléggé felpörögni, így a magunk dolgát nehezítettük meg ezzel az amúgy is kiváló Ferencvárossal szemben. Az első huszonöt percben nagyon sokszor és könnyen eladtuk a labdát. Ha a félidőre sikerült volna null-nullal az öltözőbe vonulni, az adhatott volna valamennyi magabiztosságot, de egy-nullás hátrányban voltunk, így egészen másképp alakult a mérkőzés. Illetve talán ha a tizenegyest sikerül értékesíteni, akkor lehet, hogy szorosabb, izgalmasabb lehetett volna a találkozó hajrája. Csütörtökön újabb rangadó vár ránk az Újpest ellen, azon csakis a három pont megszerzése lesz elfogadható, így már ezt is szem előtt tartottuk a mai meccsen.