Gyurcsó Ádám gólokkal és gólpasszokkal üzen Marco Rossinak

Egy légióssal tehát kevesebb lett, a minőség azonban változatlan maradt. Gazdag Dániel, a Philadelphia Union támadója a nagyszerű formáját a Colorado elleni mérkőzésre is átmentette. Jól kezdte a mérkőzést a válogatott középpályás, a 9. percben megszerezte csapatának a vezetést, majd a 20. percben a saját maga által kiharcolt büntetőt értékesítette (2-0). A Union újabb tíz perc múlva még egy büntetőt értékesítve szerezte meg a harmadik gólját – ezúttal Julian Carranza lőtte be –, s Gazdagék még a szünet előtt emberelőnybe kerültek, miután Gustavo Vallecilla megkapta második sárgáját a 35. percben. A Philadelphia a második félidőben is három gólt szerzett, bár az elsőre a 84. percig kellett várni. Ekkor Gazdag a – már-már védjegyének számító mozdulattal – a labdának alábökve, a kivetődő kapus mellett elemelve a labdát talált a kapuba (4-0). Harmadik találata után Gazdagot edzője lecserélte, csapata pedig a hátralévő percekben nélküle is szerzett még két gólt.

Gazdag a triplájának köszönhetően nagyot lépett előre a bajnoki góllövőlistán, az idényben 28 bajnokin lépett pályára, ezeken 16 gólt szerzett, amivel hármas holtversenyben a második helyen áll a mesterlövészek rangsorában a 19 gólos argentin Sebastian Driussi (Austin FC) mögött.

Szintén jó meccset tudhatott a magáénak Sallói Dániel, a Sporting Kansas City csatára, aki a San Jose Earthquakes elleni bajnoki egyetlen gólját szerezte. A 26 éves szélső a találkozó 10. percében szép akció végén okosan gurította a kapuba a váratlanul elé pattant labdát, ezzel megszerezve a győzelmet csapatának. A találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy az 59. percben Nicolas Isimat-Mirin találatát les miatt videózás után érvénytelenítette a játékvezető.

Van egy futballista, aki a teljesítményével már jó ideje üzen Marco Rossinak: ő Gyurcsó Ádám, az AEK Larnaca játékosa. Góllal és gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a csapata csütörtökön este hazai pályán 3-0-ra felülmúlja az ukrán Dnipro–1 együttesét, és a selejtező negyedik körét kettős győzelemmel teljesítve feljusson a labdarúgó Európa-liga 32 csapatos főtáblájára. Gyurcsó Ádám a 21. percben szerezte meg a vezetést csapatának: balról indult befelé, egy védő mellett eltolta a labdát, majd egy igazítás után jobbal a rövid sarokba lőtte – a labda leheletnyit irányt változtatott a kapusa előtt helyezkedő egyik védőn. Az első félidő hajrájában Rafael Lopes növelte az előnyt, majd a 78. percben Nikosz Englezu óriási kapáslövéssel beállította a 3-0-s végeredményt – Gyurcsó beadásából. A góllal és gólpasszal záró magyar szélsőt a 83. percben lecserélték – nyilván nem a teljesítménye miatt, hetek óta eredményesen futballozik.