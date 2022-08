Piros lap és négy gól is szerepel a magyar légiósok mérlegében

Sokak szerint túl szigorú volt a döntés, ám akadtak olyanok is, akik szerint igaza volt a játékvezetőnek. Mindenesetre a lipcsei csapat hiába vezetett kétszer is, meg kellett elégednie egy ponttal, 2-2 lett a végeredmény. Schäfer András a 62. percben állt be csereként az Union Berlinbe Mainzban. A csapata két bajnoki után is veretlen még, a berlini derbin aratott győzelem után most egy ponttal lett gazdagabb a 0-0-és végeredménnyel.