Felidegesítették, Dibusz nehezen őrizte meg a nyugalmát

– Igazából nem hiszem, hogy ennyi lenne a társaságban, mert eddig is voltak komoly mérkőzéseink, azokat is meg tudtuk oldani. Tudtuk, hogy olyan játékosaik vannak, akik a legkisebb hibát is megbüntetik. Mi viszont elég nagy hibákat követtünk el, és ki is használták ezeket. Kicsit bealudtunk a mérkőzésbe, lassan járattuk a labdát, és amit eltervezünk, a labdaszerzések utáni gyors átmenetek végrehajtását, az gyakorlatilag elmaradt. Sokszor és lassan értünk labdához, és ezzel nem tudtuk megbontani őket. A második félidőben ezen szerettünk volna javítani, de nem sikerült – fejtegette a hibákat Vécsei, majd a folytatásról is szót ejtett.

– Csalódottak vagyunk, mert hazai pályán nem tudtunk továbbjutni, ami nagyon fájó. Azt hittük, hogy itthon sikerülhet. Nem adjuk fel, holnaptól már a következő mérkőzésre készülünk és el akarjuk érni az Európa-liga csoportkörét. Az elmúlt három évben legalább ezt sikerült elérni, nem akarjuk most sem alább adni.

Borítókép: Dibusz Dénes is csalódott (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)