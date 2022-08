Még egy kulcsembere nélkül indult el az Eb-re a magyar válogatott

– Natasa kiesése felborított sok mindent, de igyekszünk megoldani a problémát, sőt bízom abban, az újabb kényszerű fiatalításból még jól is kijöhetünk – mondta Bíró Attila. – Brutális az igénybevétel, nem irigylem a klubokat, amelyeknek októberben el kell kezdeni a munkát a következő szezonra. Nem is tudom, mi lett volna, ha még a világliga döntőjét is megrendezik.

A két világversennyel megspékelt nyárra, a nem mindennapi terhelésre jellemző, hogy az utolsó pillanatban is változtatni kellett a kereten: Rybanska Natasa válla nem jött rendbe, így nem tud velünk utazni. Nem egy harmincöt, hanem egy huszonkét éves játékosról van szó

– azért ez sok mindent elárul az igénybevételről.

A szakember szerint a vb után az erőviszonyok nem változtak sokat, avagy a spanyol, holland, magyar trió mellett a görögök és az olaszok pályázhatnak legnagyobb eséllyel az érmekre. Ugyanakkor azzal, hogy Keszthelyi-Nagy Rita pihentetés okán kihagyja ezt a kontinensviadalt, nálunk markáns változás történt. Ezt így kommentálta Bíró Attila:

– Erre az Európa-bajnokságra egyik ellenfelünk sem veszített ilyen szintű játékost, már ha egyáltalán van nekik… Ugyanakkor Rita hiányában sem lehetnek mások a céljaink, mint korábban. Tekintettel arra, hogy a versenynaptár a jövőben sem látszik könnyebbnek, ezen a nyáron sok mindent modellezni lehet. Kíváncsi vagyok arra, hogy aki jól játszott a világbajnokságon, most mire lesz képes, illetve arra, aki gyengébben teljesített a vébén, most képes lesz-e kitörni. Megújult csapattal megyünk, Garda Krisztina személyében új csapatkapitánnyal, de reményeim szerint ugyanazzal a hévvel, lendülettel. Rita hiányát egy játékos biztosan nem tudja pótolni, több kulcsemberünknek közösen kell átvenni a szerepét. Saját magunkat is építeni kell Splitben, az alapok mindenesetre megvannak ehhez.