„Még fel sem fogtam, mit jelent háromszoros Európa-bajnoknak lenni”

Ünneplésre ért haza ma az Európa-bajnok Kovács Zsófia a tornászok női felnőtt és junior kontinensviadaláról, Münchenből, mint ahogy hetedik helyezett felnőtt csapat további tagjai: Bácskay Csenge, Székely Zója, Mayer Gréta és Makovits Mirtill is. Megérkezett a Czifra Bettina Lili, Balzsay Hanna, Bogyó Anna, Knight Anna, Maráczi Fruzsina alkotta női junior válogatott is. A dunaújvárosi különítményt a DKSE csarnokában fogadták a szakosztály vezetői, sportolói és a városvezetés.

Fotó: MATSZ/Freschli József

A dunaújvárosi eseményen népes tömeg gyűlt össze: barátok és családtagok is várakoztak az immár háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófiára és az Eb-n részt vett csapat tagjaira – köztük a junior csapatban szerepelt Czifra Bettina Lilire –, illetve Trenka János edzőre. A köszöntés Kovács Zsófia Münchenben bemutatott aranyérmes gyakorlatának felidézésével kezdődött, ezt követően a DKSE ügyvezetője, Mátyás Gábor mondott beszédet, aki példaként állította a szakosztály növendékei számára a Németországból hazatért sportolókat.

A városvezetés részéről Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester köszönte meg a csapatnak, hogy tovább öregbítették Dunaújváros hírnevét. Trenka János a remek egyéni eredmények felidézése mellett a felnőtt csapat sikerét, a hetedik helyet is kiemelte.

Ezt követően a háromszoros Európa-bajnok Kovács vezetésével rövid élménybeszámolót tartottak a tornászok, akiket a klub versenyzői virágokkal halmoztak el. Az esemény zárásaként pedig lehetősége nyílt az érdeklődőknek arra, hogy közös fényképeket készítsenek az Eb-n szerepelt sportolókkal és Trenka Jánossal.

– Őszintén szólva még fel sem fogtam igazán, mit jelent háromszoros Európa-bajnoknak lenni, kimondani is félelmetes érzés – fogalmazott Kovács Zsófia. Összességében még mindig vegyes érzéseim vannak az Eb-vel kapcsolatban, de az ugrás aranyérme sok mindenért kárpótol, és emellett a csapatban elért jó eredmény is. Most éreztem azt először, hogy igazán jó gárda vagyunk, és küzdöttünk egymásért.

Fotó: MATSZ/Freschli József

Borítókép: Kovács Zsófia és Trenka János nyerő párost alkot (Fotó: MATSZ/Freschli József)