Megdöntheti-e Djokovics Nadal rekordját?

Küszöbönálló őrségváltás

Tehát a hanyatlás előbb-utóbb megérkezik, s minél idősebb valaki, annál rövidebb időközönként. Ez alapján nem tarthat sokkal tovább Djokovics jelenlegi, maratoni menetelése sem.

A szerb ugyanis nemcsak hogy kilenc Grand Slam-trófeát nyert harmincéves kora óta, hanem az utóbbi öt esztendő volt – amelyek közül mind már a harmadik x-en túl érte – a karrierje legsikeresebb időszaka.

Nadalnak soha nem termett ilyen sűrűn a Grand Slam-trófea, s bár Federer egy ötéves intervallumban 12-t gyűjtött be a legnagyobb tornagyőzelmekből, a svájci akkor a húszas évei közepén járt. Amikor pedig egy hosszabb menetelés után Djokovics teljesítménye visszaesett, az legalább másfél évig tartott, márpedig a korral a regeneráció is egyre több időt vesz igénybe. Egy most kezdődő hullámvölgy után a szerb nagyjából 38 éves lenne, azonban ennyi idősen eddig soha egyetlen férfi játékos nem volt képes Grand Slam-tornát nyerni.

Nyilván figyelembe kell venni a mezőnyt is, amelyben egyelőre nem következett be a régóta várt őrségváltás, az ifjú titánok eddig nem váltották be a hozzájuk fűzött – sokszor irreálisan magas – reményeket. Ám a fiatal játékosok legjobbjai láthatóan folyamatosan fejlődnek – Danyiil Medvegyev és Dominic Thiem már nyertek egy-egy Grand Slamet, ami Alexander Zverevnek is majdnem összejött –, a tavalyi US Openen feltűnt Carlos Alcaraz pedig a következő évtizedek igazi szuperbajnoka lehet.

Elszalasztott lehetőségek

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy Djokovicsnak akkor lenne igazán esélye beérni Nadalt, ha behúzná a jövő héten kezdődő US Opent, ám a szerb nem indul ezen a versenyen. A Flushing Meadowson megrendezett tenisztorna szervezői ugyanis csak olyan versenyzők nevezését fogadják el, akik beoltatták magukat a koronavírus elleni vakcinák valamelyikével, viszont Djokovics ezt mindeddig visszautasította. Ugyanebből az okból a szerb kihagyta az év eleji Australian Opent is, s ha nem változik a melbourne-i torna szabálykönyve, akkor Djokovics jövő januárban is távol maradhat a kedvenc versenyétől.

Tehát ha Novak Djokovics nem indul a következő két Grand Slam valamelyikén, jó eséllyel be kell érnie a minden idők második legsikeresebb teniszezője címmel.

Főként, mivel a spanyol már számtalanszor bebizonyította, hogy nem lehet leírni, s még a legvalószínűtlenebb körülmények közt is képes volt győzedelmeskedni, elbukottnak tűnő meccseket megfordítani.

Elég, ha a legutóbbi Australian Open döntőjét említjük, ahol két vesztett szett után fordított egy öt és fél órás meccsen a világ egyik legjobb kemény pályás játékosa, a már említett Medvegyev ellen. A tavaly komolyabb műtéten átesett, és idén is többször megsérült spanyol számára azonban a jövő évi Roland Garros lehet az utolsó valós esély 22 Grand Slam-trófeájának a további gyarapítására.