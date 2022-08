Csak Nadal maradt a nagy hármasból, de Serena búcsúja mindent felülír

Djokovicson kívül a Roland Garros elődöntőjéről mankóval távozó Alexander Zverev és a rejtélyes sérülését régóta kezelő, tavaly egyetlen meccs lejátszása nélkül is a legtöbb bevételt elkönyvelő Roger Federer is kihagyja a Flushing Meadows-i versenyt, sőt a bombaszerváiról ismert Reilly Opelka és a francia Gael Monfils sem indul a US Openen. A női távolmaradók névsora is tekintélyes: a korábbi bajnok és világelső német Angelique Kerber szülési szabadság miatt hagyja ki az év utolsó Grand Slam-versenyét, a közéleti kérdésekben igen harsány indiai Sania Mirza és a 2019-es Roland Garros döntőse, a cseh Marketa Vondrusova sem áll rajthoz New Yorkban.

Serena Williams az utolsó versenyén indul

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

A hétfőn kezdődő 142. amerikai nyílt teniszbajnokságon a búcsúfellépésére készülő 23-szoros Grand Slam-bajnok, Serena Williams lesz az érdeklődés középpontjában – amíg versenyben van. A Margaret Court rekordját öt éve üldöző klasszis a hónap elején jelentette be, hogy a US Open után leteszi a teniszütőt, mert szeretne több időt tölteni ötéves gyermekével, Olympiával és a férjével, a Reddit-társalapító Alexis Ohaniannal. A második gyermek is tervben van, egy újabb várandósság után már nem térne vissza a sporthoz.

A szeptemberben 41 esztendős korábbi világelső egy év szünet után Wimbledonban játszott újra, ám azóta mindössze egy mérkőzést tudott nyerni. A New Yorkban eddig hatszor diadalmaskodó amerikai a világranglista nyolcvanadik helyén álló montenegrói Danka Kovinic ellen kezd, a továbbjutása esetén a második helyen kiemelt észt Anett Kontaveit várhat rá. Ezen a meccsen már nem ő lesz az esélyes.

A világelső Iga Swiatek a Roland Garros óta nem nyert versenyt

Fotó: SARAH STIER

A US Open női esélyesét megtippelni legalább olyan nehéz, mint az év többi nagy versenyének favoritjait. A világelső Iga Swiatek remekül kezdte az évet, de a – második – Roland Garros-győzelme óta elődöntőig sem jutott WTA-versenyen. A lengyel játékos újabban – afféle pótcselekvésként – a férfi- és a női versenyeken használatos labdák közötti különbség miatt folytat hadjáratot a szervezők ellen. Swiatek formája nem a legjobb, és a címvédőé sem, az open éra egyetlen selejtezőből érkező Grand Slam-győztese, a brit Emma Raducanu a tavalyi US Open óta nem nyert versenyt.

Emma Raducanu tavalyi győzelmére senki sem számított:

Fotó: KENA BETANCUR

Az amerikai Jessica Pegula és akár a 19 éves kínai Cseng Csinven meglepetést okozhat. Nagy kérdés, hogy mire lesz képes a hosszabb kihagyás után visszatérő négyszeres Grand Slam-bajnok, Oszaka Naomi.

A férfiaknál nehezen elképzelhető, hogy valaki előbukkan az ismeretlenség homályából, és meg sem áll egy Grand Slam-győzelemig.

Danyiil Medvegyev tavaly nagyon magabiztos volt a döntőben Novak Djokovics ellen

Fotó: AFP

A címvédő, a tavalyi döntőben Novak Djokovicsot legyőző Danyiil Medvegyev az első játékos a 2004-es Australian Open óta, aki nem a nagy négyes (Federer, Nadal, Djokovics, Murray) tagja, és az első helyen kiemeltként várhat egy Grand Slam-tornát. A Wimbledonban a világpolitikai helyzet miatt nem indult orosz jelenleg nincs rossz formában: Los Cabosban diadalmaskodott, Cincinnatiben elődöntőt játszott. A monacói lakóhellyel rendelkező játékos várhatóan a harmadik fordulóban találkozhat a wimbledoni döntős Nick Kyrgiosszal.

Sztefanosz Cicipasznak eddig a harmadik forduló volt a legjobb eredménye a US Openen

Fotó: SARAH STIER

Medvegyev ágán szerepel többek között a szeszélyes görög Sztefanosz Cicipasz is, rajtuk kívül a norvég salakspecialista, Casper Ruud, a tavaly berobbant murciai csodagyerek, Carlos Alcaraz és a wimbledoni sérülése után a múlt héten vesztes meccsen visszatérő Nadal pályázik a világelsőségre a torna végén.

A Grand Slam-rekorder Nadalnak kedvező a sorsolása

Fotó: ANDREW TOTH

Novak Djokovicsnak ebben a partiban nem osztanak lapot, bár erről leginkább ő maga tehet. De ez ma már eltörpül a visszavonulás kapujában álló Serena Williams utolsó versenye mellett.