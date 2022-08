Milák: Popovici ugyanakkora zseni lesz, mint amilyen én vagyok

Újra belekergetett a világcsúcsba egy úszót Milák Kristóf. Tavaly a tokiói olimpián Caeleb Dressel nyert előtte 100 pillangón rekorddal, most a római Eb-n az új gyorsúszókirály, David Popovici. A 17 éves románról jó véleménnyel van Milák. Mi már megtettük, most ő is önmagához hasonlította a képességeit.

– Amit én csináltam eddig pillangón, azt ő fogja most gyorson. Valószínűleg ugyanakkora zseni lesz, mint amilyen én vagyok és leszek – jelentette ki Milák az éremátadó után a vegyes zónában. – Szóval mindketten a saját számunkban „out of league”-ek (osztályon felüliek – a szerk.) vagyunk, ezzel tudnám magunkat jellemezni. De szeretem a kihívásokat, amiket ő támaszt elém gyorson, és a száz méter amúgy sem a nekem kitalált táv, inkább kétszázon jeleskedem jobban, ami remélhetőleg gyorson is kijön majd.