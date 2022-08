Pánikszerűen igazol a Honvéd, Európa-liga-győztes támadó érkezett

– Jairo Európa-ligát nyert korábban, komoly La Liga- és Bundesliga-tapasztalattal rendelkező játékos. Tudásával minőséget adhat hozzá a támadójátékunkhoz, a személyisége, a karaktere pedig példa lehet a fiatalok számára, akik szeretnének a jövőben hasonló szinten futballozni – mondta Samperio érkezése kapcsán Chris Docherty sportigazgató a klub honlapján.

Fotó: honvedfc.hu

Jairo Samperio a Spanyolország északi részén található Cabézon de la Salban született, a helyi csapatban kezdte karrierjét, majd a Racing Santandernél nevelkedett tovább. Itt mutatkozott be a felnőttek között, a 2011/2012-es szezonban, mindössze 18 évesen 25 spanyol első osztályú találkozón kapott lehetőséget (két gól és négy assziszt volt a mérlege), s hetedik bajnokiján, a Sevilla ellen szerezte első gólját. Az idény végén a Santander búcsúzott a LaLigától, a korosztályos válogatottakban is szereplő Samperio pedig még egy évet töltött a másodosztályban, ahonnan aztán a Sevillához igazolt. Itt 25 bajnoki mellett kilenc Európa-liga-mérkőzésen játszott (öt gól, hét gólpassz), és tagja volt a spanyol együttes El-győztes csapatának is. A Sevilla után a német Mainz kétmillió euró feletti összegért szerződtette, Sampeiro pedig a Bundesligában is letette a névjegyét: 72 mérkőzésen 11 gól és 14 assziszt volt a mérlege. A Mainz után fél évet a Las Palmasban töltött, majd két szezont futballozott Hamburgban, míg a legutóbbi két idény során a Malagát erősítette. A Bp. Honvéd gyengén rajtolt a bajnokságban, egy győzelem mellett egy döntetlen és három vereség a mérlege, hat gólt szerzett és tizenkettőt kapott, az utóbbi szám a legmagasabb ebben a kategóriában a mezőnyben. Nyilván a klubvezetők pánikszerűen kihasználják az átigazolási időszak utolsó napjait, és Tam Courts szavaiból kiindulva hamarosan újabb érkező bejelentése várható.

– Izgatottam várom, hogy csatlakozzak a csapathoz, nagyon örülök, hogy itt lehetek a Honvédnál – kezdte Jairo Samperio. – Várom már, hogy megismerkedjek a társakkal, hogy a Kispest-tábor előtt játsszak a Bozsik Arénában. Az első benyomások pozitívak, találkoztam az edzői stábbal, gyönyörű a stadion, és rajtam a sor, meg akarom mutatni, hogy mire vagyok képes, rendkívül motivált vagyok, hogy bizonyítsak. Nehéz pontosan meghatározni a célokat, hiszen ez csak az első napom Magyarországon, jobban meg kell ismernem a bajnokságot is, ami biztos, hogy a keretünkben jó néhány tehetséges fiatal is szerepel, megpróbálok nekik is minél többet segíteni. Ami pedig engem illet, az előző évem nem úgy sikerült, ahogy terveztem, ezért most újra jó formába akarok lendülni, hozzájárulni a Honvéd sikeres szerepléséhez. Szeretnék minél több meccsen játszani, és újra bizonyítani, hogy jó futballista vagyok.

Borítókép: Jairo Samperio nagy erőssége lehet a kispestieknek (Forrás: HonvédFC.hu)