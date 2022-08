Shane Tusup meglepően reagált Hosszú Katinka házasságára

Hosszú 2013-ban kötött házassága – ahogy az önéletrajzi filmjéből is kiderült – inkább egy szövetség volt, amelyben a közös cél (az olimpiai bajnoki cím) kovácsolta össze a feleket, ám ahogy elérték a vágyott sikert, kiüresedett a kapcsolat.

„Te nem nő vagy, hanem sportoló” – mondta Tusup egy ponton Katinkának, aki az élete meghatározó jeleneteként élhette meg ezeket a szavakat.

A 33 éves úszó saját bevallása szerint nőként Gelencsér Máté mellett találta meg magát, s a boldogsághoz feltétlenül joga van. Arról is nyilatkozott már, hogy foglalkoztatja a családalapítás gondolata, de épp az elmúlt héten véget ért római Európa-bajnokságon erősítette meg, hogy még nem tudja könnyen elengedni az úszást, elképzelhető, hogy kitolja a pályafutását a 2024-es párizsi olimpiáig. Ezt azonban csak akkor teszi meg, ha újra a régi tud lenni a medencében, mert az neki is fáj, hogy annyi siker után sokszor a döntőbe kerülésért is küzdenie kell.