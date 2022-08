Újra Kovács Zsófia ugrott a legjobban az Eb-n, de nagyot is esett + videó

A müncheni Eb-n női tornászcsapatunk (Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Mayer Gréta, Bácskay Csenge, Székely Zója) a hetedik helyen került be a nyolcas döntőbe, és ennek volt egy nagy előnye: talajon kezdett. A szersorrendnek megfelelően a selejtező után első és második (Olaszország, Nagy-Britannia) ugrásban, a harmadik és negyedik (Franciaország, Németország) gerendán, az ötödik és hatodik (Belgium, Hollandia) gerendán, a hetedik és nyolcadik (Magyarország, Spanyolország) talajon kezdhette meg a pontgyűjtést. A selejtezőben a mieinknek a gerenda volt az első szerük, ezen még igencsak izgulva sok rontásuk volt; mindenképpen jobb lett, hogy a döntőben ez a szer a végére jutott. A selejtezőtől eltérően most nem voltak „kieső” pontszámok, ezúttal szerenként nem négy, hanem három versenyzőt kellett benevezni, és minden pontszám bekerült az értékelésbe.

Talajon Mayer 12,433, Kovács 12,300, Makovits 11,833 pontot kapott; a vasárnapi szerenkénti döntőbe hatodik helyen bekerült Kovácsnak több bizonytalansága is volt. A 22 éves dunaújvárosi tornásznő – aki a 2020-as Eb-n ugráson és felemás korláton is aranyérmes volt – a selejtezőből ugráson az első helyen került be, és ezen a szeren ma is remekelt, 14,266 pontot kapott, Bácskay 13,800-at, Mayer 13,133-at.

Mayer Gréta talajon:

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A három versenyzőnk közül felemás korláton is Kovács kapta a legmagasabb pontszámot, 13,633-at, azzal együtt hogy a gyakorlata közben leesett a szerről, a hasán landolt – még nézni is fájt a becsapódását a szőnyegbe. Amikor újra felkapaszkodott a korlátra, már nem hibázott, pedig még három nehéz eleme hátravolt. Ezúttal a leugrást is nagyon szépen kivitelezte, amit a selejtezőben elrontott; azzal a hibájával a szerenkénti döntő is elúszott neki. A csapatdöntőben felemás korláton Makovits 12,966-ot, a szerről leeső, sérüléssel bajlódó Székely 12,666-ot kapott.

A végén jött a gerenda, Mayer gyakorlatát 12,766-ra, Makovitsét 12,266-ra értékelték, a csapatunkból utolsóként szólított Kovácsét viszont az újabb leesése után csak 12,033-ra. Nagy kár, hogy Európa-bajnoknőnk az ugrás kivételével sokat hibázott, mert csapatunknak a negyedik hely is összejöhetett volna, a végelszámolásnál azonban be kellett érnünk a hetedikkel. Az Európa-bajnokságot az olaszok nyerték meg a britek és a németek előtt.

Italy wins the 2022 European team title!!!! Congratulations!#Munich2022 pic.twitter.com/CGu9PqRQIl — European Gymnastics (@UEGymnastics) August 13, 2022

Ugrásban egyébként a nap során Kovács Zsófia kapta a legmagasabb pontszámot (14,266), a selejtezőben mögötte második brit Jessica Gadirova 14,000, a harmadik olasz Asia D’Amato 13,833-at könyvelhetett el. Ugrásban kétségkívül versenyzőnknek áll a zászló a holnapi szerenkénti döntőkben, de a mai hibáin túl kell tennie magát.

Kovács Zsófia mai ugrása – ez volt a legjobb az egész mezőnyben:

14.266 for Zsofia Kovacs and Hungary on vault!#Munich2022 pic.twitter.com/0uG2L4iGIe — European Gymnastics (@UEGymnastics) August 13, 2022

Kovács Zsófia: Az ugrással nem volt baj, talajon pontatlanok lettek a soraim, a végére kicsit elfáradtam. Felemás korláton egy olyan hiba miatt történt a leesés, amit soha nem szoktam elkövetni. Rosszul fogtam át, begyűrődött a tenyérvédőm, de itt nincs megállás. Azért is feküdtem olyan sokat a földön, hogy összeszedjem magam, és jól be tudjam fejezni a gyakorlatomat. Ami a gerendát illeti, itt magamban kell keresni a hibát. Nem szeretném a csípőlapát-sérülésemre fogni, de ugyanúgy fáj, mint eddig. Nagyon várom a holnapot, most lesz az első talajfinálém az Eb-ket és vb-ket tekintve, úgyhogy ez egy nagy pozitívum, itt is és ugráson is szeretném a maximumot kihozni magamból.

Draskóczy Imre női szövetségi kapitány: Zsófi küzd a sérülésével, ezt otthon kezelni kell, s olyan lelki és fizikai állapotba kell hozni, hogy a vb-n eredményesek legyünk. Az Eb legnagyobb hozadéka, hogy a lányok most „összeszoktak”, megmutatták, hogy igazi csapatként tudnak küzdeni.

Altorjai Sándor, a Magyar Tornaszövetség főtitkára: Olyan rontásaink voltak, amelyekre az edzésmunkából nem lehetett következtetni. A munka megvolt, el kell hinniük a lányoknak, hogy meg tudják csinálni a gyakorlataikat, és ne nyomja őket az a helyzet, hogy Európa legjobb csapatai között emlegetnek minket. Ha nincsenek ezek a hibák, a 3-4. helyen vagyunk, el kell hinni a versenyzőknek, hogy képesek ilyen eredményre.

Borítókép: Kovács Zsófia itt a talajgyakorlata közben (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)