Visszhang nélkül marad a debreceni edző üzenete a vezetőknek

A debreceni vezetők és azok, akiket a többiek takar, alighanem felkapták a fejüket ezekre a mondatokra. Utóbbiak nyilván nincsenek kevesen, hiszen a klub tizenöt új játékost szerződtetett ezen a nyáron. A helyzet amúgy sajátságosan alakult. Az előző bajnokság végén a vezetés elkezdte alakítani a keretet, az első új futballistát, a horvát Andre Erceget még Tőzsér Dániel sportigazgató jelentette be, tőle azonban elköszöntek, amikor július elején új tulajdonosa lett a klubnak, aki merőben más menedzsmentet nevezett ki. Így aztán mentek el olyanok, akiket az új döntéshozók megtartottak volna, jöttek olyanok, akiket ők nem hoztak volna, és nyílt titok, hogy néhány labdarúgón – köztük elsősorban az újonnan érkezettek közül – szívesen máris túladna a Loki, ha találna rájuk vevőt.

Dzsudzsák Balázs, a debreceniek csapatkapitánya Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Czinege Melinda

Joao Janeiróra nyilván vár egy számára kissé kellemetlen beszélgetés, de a klub nem szeretne ügyet csinálni a nyilatkozatából, a nyilvánosság előtt különösen nem. Éppen ezért a vezetés részéről senki sem kommentálja a vezetőedző szavait, mert az új úton még csak két hónapja indult el DVSC, és fontos, hogy minél nagyobb nyugalomban haladhasson előre. Mindenesetre sok idő nincsen a viták kezelésére, máris itt a következő feladat, és Joao Janeirónak olyan futballistákat is csatába kell küldenie Zalaegerszegen, akik azok közé tartoznak, akikről inkább nem akar beszélni…

Nagy változások zajlottak le Kispesten is, ahol szintén új menedzsment vette át az irányítást, és alaposan átalakult a keret is. A Bp. Honvéd sem kezdte jól a bajnoki idényt, és Tam Courts vasárnap este, a Ferencvárostól elszenvedett 3-1-es vereség után elárulta, augusztus 31-ig, az átigazolási időszak lezárultáig még két újabb játékossal bővül a választék, és olyan labdarúgókról van szó, akik képesek azonnal értéket hozzáadni a csapat játékéhoz. Az első bejelentésére nem is kellett sokáig várni, már tegnap délelőtt nyilvánosságra hozta a klub a 29 éves, egykori U21-es spanyol válogatott Jairo Samerio szerződtetését, aki a Sevilla labdarúgójaként Európa-liga-győztesnek is mondhatja magát.