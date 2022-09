A Milák-generáció is lepipálva, magyar úszó a junior-vb legjobbja

Ez utóbbiakban Pádár Nikolett volt a csapatok húzóembere, a 16 éves tehetségnek a felnőttmezőnyben egyelőre nem jött ki a lépés ezen a nyáron, de a juniorok között már-már legyőzhetetlen. A bukaresti korosztályos Eb-n 100 és 200 gyorson is győzött, s ezt a teljesítmény a világbajnokságon is megismételte, a gyorsváltókkal együtt (női 4×100, 4×200, vegyes 4×100) pedig összesen öt aranyérmet szerzett, amivel a teljes mezőny legjobbja lett Limában.

Pádár mögött egyébként a rangsor második helyén Molnár Dóra zárt (négy arany, egy ezüst). A gyors és vegyes számokban jeleskedő Ábrahám Minna pedig negyedik lett a három-három arany- és ezüstérmével, 200 gyorson például nagy csatában veszített Pádárral szemben, ebben a számban tehát kettős magyar siker született – mindössze négy század döntött köztük.

A nőknél Komoróczy Lora szerzett még egyéni érmet, aki hazánkban szokatlan számban, 50 háton győzött. A fúknál a római felnőtt Eb-n a dobogós gyorsváltóban is szerepet kapó Mészáros Dániel 200 gyorson és Gálicz László 1500 gyorson szerzett egyéni érmet, mindketten másodikok lettek. A 4×200-as fiú gyorsváltó szintúgy ezüstérmet ért el.

Magyarország még sosem zárt ilyen eredményesen egyetlen junior-vb-t sem, a mostani siker túltesz a mágikus, 2017-es indianapolisi napokon is, amely öt arany, nyolc ezüst és három bronzzal a Milák Kristóf-féle generáció tündöklése volt.

Az idei szereplés annak fényében különösen biztató, hogy a csapat a nyáron a bukaresti Eb-n az éremtábla élén végzett, és ezúttal is a legjobb európaiként zárt. Muszáj azonban kiegészítésképpen hozzátenni: a képet némileg árnyalja, hogy az eredetileg Kazanyba kiírt világbajnokság körüli korábbi bizonytalanságok miatt a nagy úszónemzetek közül az amerikai, kanadai és ausztrál válogatott nem utazott el Limába és a japán csapat sem volt teljes.

Ugyanakkor a mezőny így sem volt gyenge, elég csak megemlíteni, hogy David Popovici is részt vett a vb-n. Bizony, a román zseni azok után, hogy a budapesti felnőtt vb-n 100 és 200 gyorson is világbajnok lett, majd a római Eb-n a rövidebb távon új világrekordot állított fel, még Limába is elutazott. Végtére is 17 évesen a juniorok között a helye, de a világ jelenlegi legjobb gyorsúszójaként természetesen kimagaslott a mezőnyből. A csúcsformáját nyilván nem a junior-vb-re tartogatta ezen a nyáron, de nem rossz leírni, hogy Popovici-ot (három arany, egy ezüst) ezúttal három magyar grácia (Pádár, Molnár, Ábrahám) is megelőzte az egyéni éremtáblázaton.

Borítókép: Ábrahám Minna és Pádár Nikolett a kettős magyar győzelem után Limában (Fotó: MÚSZ/Facebook)