Ádám Martin: Ha ez nem volt tizenegyes, akkor gyalog megyek Koreáig

Arra a kérdésre, hogy vajon ő lesz-e a búcsúzó Szalai Ádám csatárutódja, a Dél-Koreában légióskodó támadó így válaszolt. – Ez nem az én dolgom, a szövetségi feladata eldönteni, hogy kivel pótoljuk Ádámot. Sajnálom, hogy Ádám így döntött, mert az ő személyében olyan embert ismertem meg, akihez hasonló még nem volt a pályafutásom során. Fontos játékost veszít a csapat a pályán és az öltözőben, de ilyen az élet és ilyen a foci. Tovább kell lépnünk. Majd lesznek emberek, akik pótolják őt.

Az olaszok kapusa, a zseniális formában védő Gianluigi Donnarumma is szóba jött a meccs után. – Remekül védett, ő a világ egyik legjobb kapusa, még egy jó tizenöt évig ez így is lesz. Hangsúlyozom, az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a szünet után kapott korai gól után kicsit nehezebb volt a dolgunk. Sajnos ma nem ment be semmi.

A vele szemben elkövetett szabálytalanság után elmaradt büntetőről is megvolt a véleménye. – Ha ez nem volt tizenegyes, gyalog megyek Koreáig – mondta a 27 éves támadó arról az esetről, amikor Alessandro Bastoni felborította őt a tizenhatoson belül.

A hétszeres válogatott csatárból még a keserűség beszélt, majd kiemelte, hogy hamarosan a helyén tudja majd kezelni mindenki ezt az eredményt, a második helyet a Nemzetek Ligája A divíziójában. – Nagyon jó csapatok ellen játszhattunk, lemérhettük, hogy mit tudunk, és azt is, hogy hol tartunk. Most csalódottak vagyunk, de nem szabad annak lennünk. Nem szabad lehajtani a fejünket!