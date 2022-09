Carlo Ancelottinak most alkalma lesz megismerni Szoboszlai Dominikot

Ancelotti tehát Szoboszlai Dominikot nem említette. De ha a magyar válogatott kulcsembere ott folytatja, ahol szombaton a Dortmund ellen abbahagyta, akkor alighanem legközelebb az ő neve ugrik majd be először Carlo Ancelottinak.

Ugyanakkor nagy kihívás lesz ez a mérkőzés Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak is, mert a Real Madrid minden bizonnyal nagy nyomást akar majd helyezni a lipcsei védelemre. A két csapat egyébként még sohasem találkozott egymással. Az RB Leipzig számára nem túl biztató, hogy Dani Olmo és Lukas Klostermann után elveszítette az osztrák válogatott középpályást, Konrad Lai­mert is, aki éppen a Dortmund ellen szenvedett olyan bokasérülést, hogy jó ideig nem számíthat rá Marco Rose vezetőedző. Ennek ellenére most jó a hangulat a csapatnál, Szoboszlai Dominik szerint az új edző két nap alatt megváltoztatta a légkört az öltözőben, ami jó hatással volt mindenkire, majd így fejezte be a nyilatkozatát:

Fotó: AFP/Ronny Hartmann

– Rengeteg erő és lehetőség rejlik a csapatunkban, az a fontos, hogy ezt meg is tudjuk jeleníteni a pályán – mondta a magyar középpályás. – Most egy fantasztikus csapat ellen bizonyíthatunk, a Real Madridot nem kell senkinek sem bemutatni. Kellett a Dortmund elleni siker ahhoz, hogy okkal hihessük, képesek leszünk jó eredményt elérni a Bernabeu-stadionban.