Csak a második félidőben érezte meg Bánhidi hiányát a Szeged Kielben

A németeknél is volt hiányzó, a 2018-ban a világ legjobb játékosának választott norvég Sander Sagosen és a német válogatott alapembere, Hendrik Pekeler sem szerepelt a magyar bajnok ellen a BL-csoportkör harmadik fordulójában.

Sokan féltették a Szegedet a Barcelona és a Nantes után egy esetleges újabb vereségtől. Kiderült, hogy nem alaptalanul: hat perc kellett az első magyar gólhoz, de a hősiesen küzdő Dean Bombac vezérletével kétszer is felállt háromgólos hátrányból Juan Carlos Pastor csapata, sőt Alexander Blonz találatával a vezetést is átvette, de még a szünetig fordított a Kiel. Az első félidő miatt nem kellett szégyenkeznie a magyar bajnoknak, s ha Tomas Mrkva nem mutat be tíz nagyszerű védést, könnyedén előnnyel mehetett volna pihenőre.

Fotó: AFP/Gregor Fischer



A folytatásban az egyébként nem rosszul védő Mirko Alilovicot Mikler Roland váltotta a kapuban. Nem a válogatott kapuson múlott a Kiel 4-0-s sorozata, amivel megnyugtató, az addigi legnagyobb előnyét harcolta ki a korábbi kiváló cseh átlövő, Filip Jícha csapata. Mrkva folytatta a bravúrsorozatát, az Európa-bajnok svéd szélső, Niclas Ecberg is elemében volt. A második félidő közepére teljesen szétesett a kapusát visszacserélő Szeged. Alilovic sem tudott segíteni, a szoros első félidő után a másodikban elfogyott a magyar bajnok a német kézilabda-fellegvár, a háromszoros BL-győztes ellen. A Szeged még nem nyert a Kiel otthonában, tavaly egy pontot szerzett, idén pont nélkül maradt. Ahogy eddig ebben a szezonban a Bajnokok Ligájában.