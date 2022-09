Haaland még jobb is lesz, Mbappé új szerepben csillog

Erling Haaland a BL-ben is padlógázzal rajtolt a Manchester City mezében. A Dortmundból igazolt norvég csatár a Premier League-ben mindössze hat mérkőzés alatt elérte a tízgólos határt, ami ennél gyorsabban senkinek nem jött össze a bajnokság történetében, a BL-ben pedig duplával nyitott, a City 4-0-s győzelmet aratott a Sevilla otthonában a G csoportban.

Erling Haaland vrs Sevilla Highlights..Best Striker in the world 🌎 pic.twitter.com/NMC7OC1m2b — EH⁹🥇❁ (@GoldenErling) September 6, 2022

A mérkőzés embere ugyanakkor nem Haaland, hanem a gólpasszt jegyző Kevin De Bruyne lett, de jellemző, hogy még ő is a 22 éves csapattársát méltatta a nyilatkozatában: – Erling nagyszerűen illeszkedett be a csapatba, de a gólszerzésen túl van más aspektusa is a játéknak, aminek az elsajátításához több idő kell.

Pont emiatt izgalmas, hogy ilyen jól kezdett nálunk, mert ha idővel még jobban elsajátítja a csapat játékát, még veszélyesebb lesz majd.

A City edzője, Pep Guardiola sem győzte dicsérni Haalandot: – A számok beszélnek helyette, Haaland az előző csapataiban is szórta a gólokat, kivételes érzéke van ehhez. Ugyanakkor most sem csak a két gólja volt a lényeg, hanem az, hogy mindig mindenhol ott van, és emiatt az az ember érzése, hogy még többet is lőhetett volna.

