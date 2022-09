Háfra Noémi kezdi megtapasztalni Dániában, hogyan működik egy igazi csapat

– A legutóbbi BL-meccsük a címvédő Vipers ellen nem úgy sikerült, ahogy szerették volna.

– De mint mondtam, kint könnyebb feldolgozni egy-egy vesztes meccset. A mérkőzés vége után az edzőnk elmondja a véleményét az öltözőben, majd kimegy, és mi ott maradunk bent a lányokkal még alaposabban kitárgyalni, hogy mi volt jó vagy esetleg rossz, és min kell változtatni a jövőben. Tavaly tapasztaltam Győrben, hogy mielőtt bejött az edző, elkezdtük feldolgozni a látottakat. Ez sem volt véletlen, mert az ETO-ban is sok a skandináv játékos.

Visszatérve Dániára: nem némán ülünk a szünetben az öltözőben, hanem folyamatosan beszélünk. Mindenki kommunikál. Nem értettem, mi folyik itt, hogyhogy nem az edző beszél, és ez így mire jó? A szünetben mindig kapunk 5-6 percet, és megkérdezi az edző, hogy mi mit gondolunk, mire lenne szükségünk. Majd ugyanezt megteszi a meccs után, és mi, játékosok még ott maradunk.

Fotó: Kisalföld/Nagy Gábor

– Ez hihetetlen csapategységet feltételez.

– Igen. Most veszem észre, a saját bőrömön tapasztalom, hogy miről is szól az igazi csapat, a csapatszellem. Az is megszólal, aki nulla és az is, aki hatvan percet játszik. Az első perctől kezdve nagyon tetszik a dán hozzáállás. A dánok mindent, a legapróbb részletekig nagyon komolyan vesznek.

– Össze lehet hasonlítani a dán élményeit a magyar tapasztalataival?

– Nem. Van hasonlóság, persze, de Odensében minden a fizikumra épül. Nekem volt lemaradásom, és sokat dolgozom azon, hogy fizikálisan utolérjem a többieket, ennek érdekében külön edzéseket végzek. Szeretnék egy szintre kerülni a csapattársaimmal. Nem tudom, mikor fog sikerülni, lehet, hogy fél év múlva, talán hamarabb. De ehhez nagyon sokat kell tanulnom. Minden héten új ingerek érnek, izomlázam van, ezzel is meg kell birkóznom.

– A válogatott csapattársai észleltek bármilyen változást, amióta hazajött? Kapott visszajelzéseket a válogatott edzőtáborában?

– Elmesélek egy történetet: Dániában szelektíven gyűjtik a műanyagot, és ezt nagyon komolyan is veszik. Az első itthoni napon az edzőtáborban én is elkezdtem itthon külön gyűjteni a szemetet, mire a többiek meg jegyezték, hogy „Úristen, elkezdtél dánosodni”. Többen mondták, hogy kiegyensúlyozottabb, valahogy más vagyok, mint korábban. Energikusabb, és sokat mosolygok. Dánia jó hatással van rám.

– A ferencvárosi és győri játékosok nem a legjobb passzban érkeztek most a válogatotthoz. Ebből mit tapasztal?

– Nem volt annyira rájuk hatással a klubjuk veresége a Bajnokok Ligája csoportkörében, legalábbis én örültem, hogy a vereség élményét nem hozták ide a válogatotthoz. Most nem a klubcsapat a fontos, és a válogatottnál vannak feladataink. Erre kell odafigyelni, és nem a vereségekre kell fókuszálniuk a játékosoknak.

– Mennyiben lesz más ez a válogatott, mint a tavalyi?

– Már kezdünk összeérni, pillantásokból, lépésekből értjük egymást. Ezt persze még fokozni kéne, de már jobbak vagyunk, mint tavaly.