Hanga Ádám lába rendbe jött, bevetésre kész a spanyol Szuperkupára

– Kihoztuk magunkból a maximumot. Ám attól is függ, honnan nézzük – szerintem nem kerültünk rossz csoportba, mert óriási volt a szlovénokkal, a franciákkal és a németekkel ilyen szintű tétmeccset játszani. Ha meg azt nézzük, nyilván jó lett volna egyszer győzni, de a bosnyákok mire mentek azzal, hogy kétszer nyertek? Így sem jutottak tovább… Ez nem fekete vagy fehér. A spanyolok úgy vélik, ők azért is lehettek Európa-bajnokok, mert a nagy négyes tagjai – az említett három csapat, kiegészülve Litvániával – kizsigerelték egymást a csoportban. A pozitívumban is van negatívum, hiszen fájó, hogy a bosnyákokat nem tudtuk legyőzni, mert arra nagyon kihegyeztük magunkat, de hiszem, hogy a vb-selejtezőkön elkapjuk őket, talán kétszer is. Sok magyar szurkoló jött el és buzdított minket, de ebben az is közrejátszott, hogy kikkel meccseltünk. Minden tiszteletem a finneké, akik remekül játszottak az Eb-n, ellenünk aligha nézték volna őket annyian, mint a franciákat. Ha még inkább elhisszük, hogy van keresnivalónk és megússzuk sérülés nélkül, talán továbbjuthattunk volna.

A Szuperkupáról szólva a magyar klasszis elmondta, csak egy közös edzés volt még, amióta megjöttek a francia és a spanyol játékosok, akik vasárnap az Eb-döntőben szerepeltek, így nem tudja, mire lesznek képesek, de a cél – mint mindig – ezúttal is a győzelem.

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Hanga Ádám ezúttal nem tudott segíteni a magyar válogatotton (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)