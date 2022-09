Iga Sewiatek a mentális erejének hálás a US Open megnyeréséért

– Nagyon magas színvonalon teniszeztünk, különösen büszke vagyok a mentális erőmre és arra, hogy a nehéz pillanatokban nem omlottam össze – hangsúlyozta. Annak is örült, hogy voltak megoldásai a nehézségekre, jól használta ki a lehetőségeit és képes volt alakítani a mérkőzés lefolyását, ami számára azt jelzi, hogy a korábbiakhoz képest is előrelépett. Külön kiemelte annak a jelentőségét, hogy a Roland Garroson aratott két GS-diadala után ezúttal kemény borításon is a legjobb tudott lenni.

– Nem számítottam rá, nem várták tőlem, de ez egy újabb megerősítése annak, hogy nincsenek korlátaim – tette hozzá.

Fotó: AFP/Lev Radin

Unsz Dzsabír, aki a finálét 6:2, 7:6 (7-5)-re veszítette el, Wimbledon után a második GS-döntőjében maradt alul, de úgy vélekedett, lesz még alkalma bizonyítani ezen a szinten, és kijelentette, hogy a jövő évben a világranglista élére szeretne kerülni. A WTA-rangsorban Swiatek mögött ismét második helyezett, 28 éves tunéziai játékos úgy összegezte a szombati mérkőzést, hogy ellenfele erősen kezdett, nagy nyomást helyezett rá, a második szettben viszont megvolt az esélye a fordításra.

– Jó lett volna előnybe kerülni és irányítani. A második szettben nem mindig játszott olyan jól, mint az elsőben, azt kellett volna jobban kihasználni, de őszintén szólva nem sajnálok semmit sem, mivel mindent megtettem, ami tőlem tellett – nyilatkozott. Hozzátette, valószínűleg ezt a vereséget is nehéz lesz megemésztenie, akárcsak két hónapja a wimbledonit, de azzal nyugtatta magát, hogy időbe telt, míg tornát tudott nyerni, és nyilván idő kell ahhoz is, hogy GS-viadalon legyen a legjobb.

Borítókép: Iga Swiatek az US Open serlegével (Fotó: AFP/Timothy A. Clary)