Kasza Róbertet pótapjaként tiszteli az újdonsült Európa-bajnok

Bereczki élete első egyéni felnőtt érmét, rögtön egy aranyat a székesfehérvári kontinensviadalon szerezte meg. A civilben katona, a jelenleg a szentendrei alapkiképzésén teljesítő sportolótól távol áll a generációváltás gondolata a magyar öttusában, pedig az eredmények alapján akár erre a következtetésre is juthatna. A 38 éves, kétszeres egyéni világbajnok Marosi Ádám nem jutott be az elődöntőbe a hazai rendezésű Eb-n, a nála hat évvel fiatalabb, kétszeres Eb-bronzérmes Demeter Bence a döntőig menetelt, de ott Bereczkin kívül a nyári vb-n bronzérmes, 19 éves Szép Balázs is megelőzte.

– Az nem állja meg a helyét, hogy átvettük a stafétát a tapasztaltabb versenyzőktől. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a generációváltás folyamatos. Hogyan is mondhatnám, hogy a világklasszis versenyzőink, a példaképek már nem töltenek be jelentős szerepet a sportágban? Ők mindig is segítettek, terelgettek bennünket, fiatalokat – mondta lapunknak az Eb-n egyéniben és csapatban is aranyérmes versenyző. Majd említett egy nevet, akit szintén a „nagy öregek” közé sorolt. – Kasza Róbertnek is rengeteget köszönhetek. Ő a pótapám, a mentorom, az edzőm lassan egy éve. Nagyon sokat tett hozzá a fejlődésemhez.

Az újdonsült győztest ambivalens érzések gyötörték az Eb alatt. Az orosz–ukrán háború miatt minden nemzetnek megvolt a lehetősége, hogy akár hat főt nevezzen, de közülük csak négyen juthattak tovább az elődöntőbe.

– Hihetetlen nagy küzdelem volt az első kvalifikációs napon, nem csak a nemzetközi mezőny tagjai, a magyar indulók között is. Mindent elmond a versenyzőink formájáról, hogy ha nem alkalmazzák a négyfős szabályt, akkor Marosi is továbbjuthatott volna az elődöntőbe, de másképp alakult. Sajnálom – folytatta a kétszeres Európa-bajnok.

A futás és a lövészet már nem osztott, nem szorzott. Fotó: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport

A sportpszichológus segítségével készülő sportoló a döntőt lezáró kombinált számban felszabadultan versenyzett, az első kör kicsit bizonytalan lövészete után egyre magabiztosabban futott, majd lőtt.

– Sokat jelentett, hogy a megszokottal ellentétben nem egy darálóba, több versenyző közé kellett beállnom a lőállásba, hanem az előnyömnek köszönhetően egyedül összpontosíthattam a lövészetre. És természetesen lendületet adott a közönség szeretete.

A tavalyi olimpia évében csapatban világbajnok sportoló okkal büszke az eredményére, a francia Valentin Prades és a tokiói bajnok, a brit Joe Chong, valamint az orosz és fehérorosz versenyzők kivételével szerinte minőségi, 59 fős mezőny gyűlt össze Székesfehérváron.

Bereczki azt várja, hogy a két Eb-arany után újabb sikerek vezetik fel a jövő évi olimpiai kvalifikációs időszakot. Februárban a budapesti fedett pályás Peridot-kupán már a 2024-es párizsi játékokra lehet gyűjteni a pontokat.

– Az a nulladik feltétel, hogy kivívjam a szereplés jogát a párizsi olimpiára. Ha ez sikerül, akkor az éremszerzést célzom meg, azon belül is jó lenne a legfényesebb érmet megszerezni, de ez még nagyon messze van.

Pont ugyanakkora távolságra van, mint a lovaglás búcsúja az öttusa programjától. Bereczkinek – akár a legtöbb magyar versenyzőnek – markáns véleménye van erről.

– Nem is szeretek róla beszélni, nem szép szavakkal úgy is mondhatnám, hogy néha a hányinger kerülget, amikor eszembe jut, hogy hamarosan el kell búcsúznunk a lovaglástól. De ehhez kell alkalmazkodni. Az öttusa jövőjével egyelőre nem foglalkozom, majd Párizs után ráérek erről gondolkodni – mondta lapunknak a 26 éves öttusázó, aki az egyéni Eb-aranyérmével végképp felhívta magára a figyelmet.