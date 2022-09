Michael Boris fejében csak a győzelem járt a Mezőkövesd ellen

– Nem ez volt a legjobb mérkőzésünk azt el kell ismerni. Öt védővel játszott a Mezőkövesd, átadták nekünk a kezdeményezést jogát. A jobb oldalunk aktívabb volt, mint a bal, és szereztünk is egy szép gólt. A második játékrész elején elkerülhető gólt kaptunk, utána nagyon meg kellett küzdenünk a győztes gólért. Nem voltunk elég pontosak, sok hiba csúszott az átadásokba, hol pontatlan volt a labda, hol hosszú. Ez most egy ilyen időszak, nem szárnyalunk, de nagy erőfeszítést tettek a játékosok a győzelemért, aminek meg is lett az eredménye. A meccs végére támadóbb felállással játszottunk a cserék után, középen Lednev volt, baloldali szárnyvédőt Dárdai Palkó játszott talán életében először, így is adott egy nagyon szép gólpasszt, elől pedig már két csatárral támadtunk. Tény, hogy voltak a Mezőkövesdnek is helyzetei, de nekem végig a győzelem járt a fejemben. A három pont meg is lett, annak lehet is örülni, a mutatott játéknak ma nem feltétlen.

A Mezőkövesd a hét közben megvált a vezetőedzőjétől, Supka Attila távozott, de a klub még nem nevezte ki az utódját. A fehérvári mérkőzésen így az eddigi másodedző, Híres Gábor irányított a kispadól, és kevésen múlott, hogy ebben a minőségben nem pontszerzéssel debütált. Ő így látta a találkozót:

Fotó: Tóth Ella

– Próbáltuk ugyanúgy felkészíteni a csapatot a mai meccsre, ahogy eddig. A taktikával, erőnléttel eddig sem volt probléma, szerintem ma sem, a szerencsével hadilábon állunk továbbra is. Stabil védekezésből igyekeztünk kontrával vagy kombinációs játékkal felvinni a labdát a Vidi kapujáig, ez néha sikerült is, a fiúk becsülettel tették a dolgukat, voltak jó egyéni teljesítmények. Talán három nagyobb hibát követtünk el, ebből két szép gólt szerzett a Fehérvár. Sajnálom ezt, mert azt nem állítom, hogy megnyerhettük volna a meccset, de érzésem szerint a döntetlenre rászolgáltunk volna.

Borítókép: Michael Boris nem lehetett nyugodt ezen a meccsen sem (Fotó: DPA/AFP)