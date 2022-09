Pat Cortina komolyan gondolja, hogy különlegesek a lányok

Ezután beszélt a lehetséges generációváltásról, az utánpótlásról, a felkészülési mérkőzések jelentőségéről, a mentális fordulópontokról, majd felidézte a világbajnokság legnehezebb és legboldogabb pillanatait:

– Nekem a csehek elleni mérkőzés első szünete volt a legnehezebb. Kétgólos hátrányban voltunk, és abból, ahogy a lányok rám néztek, láttam, hogy bajban vagyunk, aggódunk, megfélemlített minket az ellenfél, és én is nehezen találtam a szavakat. Örömteli pillanatból szerencsére több is volt, a svédek vagy a finnek elleni mérkőzés, az amerikaiak ellen vívott negyeddöntő első harmada, még akkor is, ha a játékrész legnagyobb részében védekeztünk – de nem adtuk fel, próbáltunk játszani és hívek lenni magunkhoz. A sok csoportos és személyes beszélgetés rengeteg boldog pillanatot hozott. Amikor azt mondom, különlegesek a lányok, azt valóban úgy is gondolom.

Fotó: MJSZ

Pat Cortina ezután felidézte, hogy mit érzett, amikor Németország megszerezte a győzelmet jelentő gólt Dánia ellen az utolsó másodpercben, ami különleges volt a számára, hiszen a magyar női jégkorong-válogatott mellett a német SC Riessersee-nél is dolgozik edzőként.

– Nos, igen, könnyebb volt azzal a tudattal visszatérni Németországba, hogy ők is az A csoportban maradtak, és nem mi voltunk azok, akik kiütöttük őket onnan. Reméltem, hogy nyerni fognak, mert a dánok elleni győzelemmel már kvalifikálhattuk volna magunkat a negyeddöntőbe – akkor viszont azt mondtam a lányoknak, hogy ha mi továbbra is a legjobbunkat nyújtjuk, az élet visszaadja azt, amit Dánia ellen elvett. Amikor pedig a németek az utolsó pillanatban megnyerték a meccset a házigazda ellen, azt éreztük, hogy az történt, aminek történnie kellett. Rengeteget munkát fektettünk bele, hogy továbbjussunk, és végig hittünk benne.

Az edző beszélt a jövőről, a terveiről, arról, hogy marad-e szövetségi kapitány, majd összehasonlította a női válogatott mai helyzetét azzal a férficsapatéval, amely egykor végrehajtotta a szapporói csodát, és amelynek szintén Pat Cortina volt a kapitánya. Végül arra kérdésre is válaszolt, hogy szeretné-e még a magyar férfiválogatottat irányítani:

– Nem igazán, jelenleg élvezem a munkát a nők szövetségi kapitányaként. Nagyon nagy energiabefektetést igényelne a férfiválogatottat vezetni, és nem vagyok biztos benne, hogy érzem magamban az elhivatottságot erre. Emellett pedig kitűnő edzői vannak a csapatnak. De ha egyszer valamelyik volt játékosom lesz a kapitány, több mint boldog lennék, ha mentorként segíthetnék neki. Sohase mondd, hogy soha, de most úgy érzem, jó helyen vagyok a női csapatnál.

Borítókép: Pat Cortina nagy hatással van a játékosaira (Fotó: MJSZ)