A Chelsea nem adott esélyt az AC Milannak a Bajnokok Ligájában

A csoport másik mérkőzésén a Real Madrid a várakozásoknak megfelelően otthon legyőzte az ukrán Sahtar Donyecket. Rodrygó a 13. percben szabadrúgásból lőtt szép gólt, majd a 29. percben Vinícius Junior talált a hálóba. A Ferencvárost megjárt Zubkov tíz perccel később szépített, de a második félidő már gól nélkül telt el. Itt a Real Madrid még hibátlan, valószínősíthető a továbbjutása, de a többi kérdés még nyitott.

F csoport RB Leipzig (német)–Celtic (skót) 3-1 (1-0), gólszerző: Nkunku (27.), André Silva (64., 77.), ill. Jota (48.); Real Madrid (spanyol)–Sahtar Doneck (ukrán) 2-1 (2-1), gólszerző: Rodrygo (13.), V. Junior (29.), illetve Zubkov (39.). A csoport állása: 1. Real Madrid 9, 2. Sahtar Donyeck 4, 3. RB Leipzig 3, 4. Celtic 1.

A G csoportban nagyon könnyű győzelmek születtek. A Manchester City és a Dortmund is már a szünetben 3-0-ra vezetett, előbbi otthon a Köbenhavn ellen, az utóbbi pedig Sevillában, utóbbi nagy meglepetésnek számított. Az angoloknál Erling Haaland már az elő félidőben duplázott, a a szünetet követően Mahrez tizenegyesből tetté kiütésessé az eredményt. Sevillában a Dortmund szinte hibátlanul kontrázott, és ha a következő fordulóban otthon is megveri a Sevillát, akkor biztosan továbbjut.

G csoport Manchester City (angol)–Köbenhavn (dán) 5-0 (3-0), gólszerző: Haaland (7., 32.), Khockolava (öngól, 39.), Mahrez (tizenegyesből 55.), Alverez (76.); Sevilla (spanyol)–Borussia Dortmund (német) 1-4 (0-3), gólszerző: En Nesyri (51.), illetve Guerreiro (6.), Bellingham (41.), Adeyemi (43.), Brandt (75.). A csoport állása: 1. Manchester City 9, 2. Dortmund 6, 3. Köbenhavn 1, 4. Sevilla 1.

A Juventus és a Maccabi Haifa is az elő győzelmére hajtott egymás ellen, de nem lehetett kétséges az olasz csapat győzelme. Az elő félidőben Rabiot szerzett vezetést, majd rögtön a fordulás után Vlahovics növelte a torinói előnyt, nem sokkal később pedig megszerezte a második gólját is, és ezzel el i dőlt a mérkőzés. A másik találkozó a továbbjutás két legnagyobb esélyesének a párharcát hozta az első két forduló alapján, itt Lionel Messi szerzett vezetést a PSG-nek Lisszabonban, de a Benfica egy öngóllal egyenlített. Az eredmény nem változott, amit egyik fél sem bánhatott túlságosan, dacára annak, hogy a Juventus is végre győzött, mindkét csapat négy pont előnnyel várja a következő fordulót az olasz csapat előtt.

H csoport Juventus (olasz)–Maccabi Haifa (izraeli) 3-1 (1-0), gólszerző: Rabiot (35.), Vlahovics (50., 64.), illetve David (75.); Benfica (portugál)–Paris Saint-Germain (francia) 1-1 (1-1), gólszerző: Danilo (öngól 41.), illetve Messi (22.). A csoport állása: 1. PSG 7, 2. Benfica 7, 3. Juventus 3, Maccabi Tel-Aviv 0.

Borítókép: A Chelsea háromszor is ünnepelhetett gólt az AC Milan ellen (Fotó: EPA/Isabel Infantes)