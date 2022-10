A Honvéd és az Újpest nem járt olyan kínosan, mint a Ferencváros

Amint arról már beszámoltunk, ma kora délután bombameglepetés született a labdarúgó Magyar Kupában: a címvédő Ferencváros 3-2-es vereséget szenvedett az NB III-as Iváncsa otthonában a 16 közé jutásért játszott találkozón, így búcsúzott a sorozattól. Sztanyiszlav Csercseszov bajnokcsapata, amely vezeti az NB I-et és az Európa-ligában is csoportja élén áll, kétszer is előnybe került, mégis kikapott. Az esti mérkőzésken a Budapest Honvédot és az Újpestet nem érte ilyen kínos kudarc, a két élvonalbeli fővárosi együttes legyűrte az egyaránt NB II-es ellenfelét. A Honvéd azt is elbírta, hogy a 69. percben emberhátrányba került Szombathelyen a Haladás ellen. Érdekesség, hogy Kerezsi Zalán szögletből szerzett parádés gólt, a fiatal játékos a jobb oldalról ballal tökéletes ívben tekerte a labdát a kapu túlsó felső sarkába. Később a ZTE is továbbjutott Kazincbarcikán, Ricardo Moniz vezetőedző pedig a lefújás utá megjegyezte, hogy hét órát utaztak a meccse, és ugyanennyi vár rájuk hazafelé...

Szombathelyi Haladás (NB II)–Budapest Honvéd 1-2, gólszerzők: Nyíri (42.), illetve Kocsis D. (11.), Kerezsi (14.); kiállítva: Klemenz (69., Honvéd)

Ajka (NB II)–Újpest 1-3; gólszerzők: Jagodics B. (45+1.), illetve Csongvai (18.), Gouré (50., 61.)

Kazincbarcika (NB II)–ZTE 0-2; gólszerzők: Mocsi (5. 11-esből), Lesjak (76.)

Borítókép: Csongvainak kijárt a gratuláció (Forrás: Facebook/Újpest FC)