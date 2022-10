A Premier League csemegékkel kárpótol az elmaradt meccsekért

Kollégájának, Conténak az izgatottság helyett bosszúság jutott, ugyanis az olasz menedzsert feldühítette, amikor a korábbi klubjához való lehetséges visszatéréséről kérdezték a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. Az idényben eddig gyötrődő Juventusnál szóba került Massimiliano Allegri leváltása, és Conte neve is felmerült a potenciális utódjelöltek között.

– Ez hihetetlen. A kérdés tisztességtelen a Juventus vezetőedzőjével és velem szemben is, hiszen a Tottenhamnél dolgozom. Csak most kezdődött el az idény. Számtalan alkalommal beszéltem már erről a témáról, és elmondtam, hogy élvezem az itteni munkát. Nem akarok arról hallani, hogy más klubbal hoznak szóba – szögezte le Conte, majd az Arsenal elleni mérkőzésről is szót ejtett: – Tudjuk, mennyire fontos meccsről van szó a két klub közötti rivalizálás miatt. Nagyon jó csapat az ellenfelünk, remek játékosokat igazoltak a nyár során. Fantasztikusan kezdték az idényt, úgyhogy nagy odafigyeléssel kell pályára lépnünk. Egy ilyen meccsen nagyszerű a hangulat, nekünk fel kell készülnünk rá, hogy nagy lesz a hangzavar körülöttünk. De szembe kell néznünk ezzel a nehézséggel, mivel javítani szeretnénk a tabellán elfoglalt pozíciónkon. Nehéz mérkőzés lesz, de bárki, akinek ez a munkája, büszke arra, hogy telt ház előtt, ilyen meccsen játszhat.

A közelmúlt egymás elleni eredményei az Arsenal győzelmét vetítik előre, pusztán azért az elmúlt öt meccset mindig a hazai pályán játszó csapat nyerte (a májusit 3-0-ra a Tottenham). Ha az idei szezonban a bajnokságban még veretlen vendégek megtörnék ezt a sorozatot, ősi riválisuk elé ugranának a tabellán.

Nem csak Haalandra fókuszálnak

Vasárnapra marad a másik PL-rangadó, méghozzá a – Spurshöz hasonlóan még szintén veretlen – Manchester City és a Manchester United összecsapása. A Vörös Ördögöknek rosszabb időpontban aligha jöhetett volna a kényszerszünet, mert Erik ten Hag csapata az idény eleji bukdácsolások után elkapta a fonalat, és zsinórban négy meccset húzott be az angol ligában, legutóbbi bajnokiján, szeptember 4-én még a listavezető Arsenalt is megverte. A címvédő City persze kemény dió, Pep Guar­diola gárdája ellen talán egyébként is megtört volna a jó sorozat. Az égszínkékek márciusban az Etihadben lemosták a pályáról a Unitedet, 4-1-gyel küldték haza a városi riválist, azóta pedig egy megállíthatatlannak tűnő gólvágót is igazoltak Erling Haa­land személyében. A 22 éves csatár hét meccsén tizenegyszer volt eredményes, de Ten Hag szerint nem csak az ő megállítására kell fókuszálniuk.

– Nem Haaland ellen játszunk, hanem a Manchester City ellen. Bízunk a képességeinkben. Ha csapatként működünk, akkor le tudjuk győzni az ellenfelünket. Ezzel a tudattal kell pályára lépnünk vasárnap – húzta alá az MU edzője. Természetesen Guardiola is lefutotta a tiszteletköröket:

– Tökéletes meccset kell játszanunk vasárnap, különben megbüntetik a hibáinkat. Megpróbálom kitalálni, milyen taktikával készülnek, és mit kell tennünk ahhoz, hogy megverjük őket.

Premier League, 9. forduló: szombat:

Arsenal–Tottenham Hotspur 13.30 (tv: Spíler 1)

Bournemouth–Brentford 16.00

Crystal Palace–Chelsea 16.00 (tv: Match 4)

Fulham–Newcastle United 16.00

Liverpool–Brighton 16.00 (tv: Spíler 1)

Southampton–Everton 16.00

West Ham United–Wolverhampton Wanderers 18.30 (tv: Spíler 1) vasárnap:

Manchester City–Manchester United 15.00 (tv: Match 4)

Leeds United–Aston Villa 17.30 (tv: Spíler 1) hétfő:

Leicester City–Nottingham Forest 21.00 (tv: Aréna 4) A tabella:

1. Arsenal 7 17-7 18 pont

2. Manchester City 7 23-6 17

3. Tottenham Hotspur 7 18-7 17

4. Brighton 6 11-5 13

5. Manchester United 6 8-8 12

6. Fulham 7 12-11 11

7. Chelsea 6 8-9 10

8. Liverpool 6 15-6 9

9. Brentford 7 15-12 9

10. Newcastle United 7 8-7 8

11. Leeds United 6 10-10 8

12. Bournemouth 7 6-19 8

13. Everton 7 5-6 7

14. Southampton 7 7-11 7

15. Aston Villa 7 6-10 7

16. Crystal Palace 6 7-9 6

17. Wolverhampton 7 3- 7 6

18. West Ham United 7 3-9 4

19. Nottingham Forest 7 6-17 4

20. Leicester City 7 10-22 1

Borítókép: A két csapat legutóbbi meccsén piros lap is villant (Fotó: AFP/Nurphoto/Action Foto Sport)