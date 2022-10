Bemutatták a Czibor Zoltán életéről készült dokumentumfilmet

A Czibor, a Rongylábú című filmet csütörtökön mutatták be Komáromban, s ezzel lezárult a járvány miatt hosszúra nyúlt Czibor-emlékévsorozat, amelyet Komárom város polgármestere, Molnár Attila – a komáromi illetőségű Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fővédnöksége és Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a magyar futballhagyomány nagykövete védnöksége mellett – 2019-ben hirdette meg a Czibor-emlékévet, az Aranycsapat világhírű csatára születésének 90. évfordulóján. Vizeli Csaba musicaljének bemutatója után elkészült a város szülöttének köztéri szobra is, s közben kiállítás és két életrajzi könyv is igyekezett méltó emléket állítani a „Rongylábúnak” becézett Czibor Zoltánnak.