Huszti Szabolcs megtette, amit megtehetett a rangadó előtt

– Rendkívül fontos lesz, hogy komolyan, százszázalékos koncentrációval álljunk hozzá a mérkőzéshez. Az egymás elleni bajnoki találkozón sok helyzetet kihagytunk, amit a Fehérvár a végén meg is büntetett, ez most nem történhet meg. Az ellenfelünknél bekövetkezett változásokkal nem foglalkozunk, nekünk arra kell törekednünk, hogy a saját játékunkat játsszuk a lehető leghatékonyabban. A Vidi nehéz ellenfél, kiváló egyéni képességű játékosok alkotják a keretet, az eddigi eredményeik nem tévesztenek meg bennünket, nem fogjuk lebecsülni őket. Célunk az, hogy a lehető legtovább jussunk a Magyar Kupában, ehhez szerdán jó eredményt kell elérnünk, ami nem jelent mást, mint azt, hogy idegenben is nyerni szeretnénk – fogalmazott Hornyák Zsolt.

Kiesett a Kecskemét, iváncsai vendégségben a Fradi

A kupában kedden a Kecskemét kisebb meglepetésre kiesett, miután 1-0-ra kikapott az ETO vendégeként Győrben. Ma lép pályára a Ferencváros is, a harmadosztályú Iváncsához látogat. A Honvédnak különösen fontos tétje lesz a szombathelyi mérkőzésnek, Tam Courts vezetőedző állása a hírek szerint veszélyben van.

Magyar Kupa, a 16 közé jutásért Kedd:

Nyíregyháza (NB II)–Vasas 1-2

Győri ETO (NB II)–Kecskemét 1-0 Szerda:

Iváncsa (NB III)–Ferencváros 13.00 (tv: M4 Sport)

Balatonfüred (NB III)–Paks 13.30

Budafok (NB II)–Szeged (NB II) 13.30

Debreceni EAC (NB III)–Debreceni VSC 13.30

ESMTK (NB III)–Siófok (NB II) 13.30

Felsőzsolca (megyei I.)–MTK (NB II) 13.30

Mosonmagyaróvár (NB II)–Kisvárda 13.30

Nagyatád (megyei I.)–Monor (NB III) 13.30

Nagykanizsa (NB III)–Békéscsaba (NB II) 13.30

Nyergesújfalu (megyei I.)–Mezőkövesd 13.30

Ajka (NB II)–Újpest 17.00

Haladás (NB II)–Bp. Honvéd 17.00

Kazincbarcika (NB II)–Zalaegerszeg 17.30

Mol Fehérvár–Puskás Akadémia 20.00

Borítókép: Huszti Szabolcs munkában (Fotó: Mol Fehérvár FC)