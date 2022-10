Juhász Roland túllépett a sértettségén, Huszti képezte magát

A 39 éves Juhász Roland játékosként 2020-ban vonult vissza a Viditől, de nem hagyta el a klubot, vezetőként is ígéretesen lépkedett felfelé. Sporttanácsadóként kezdett ténykedni, majd az NB III-as csapat szakmai stábjában dolgozott, tavaly áprilisban pedig az első csapathoz került, ő volt Szabics Imre egyik másodedzője. Februárban a vezetőedzővel együtt őt is felmentették, amit nehezen élt meg.

– Jött egy telefonhívás, hogy nem kell jönnöm többet… Az nem esett jól – mondta tavaly márciusban a Nemzeti Sportnak adott interjúban. Igaz, azt sem tagadta, a klubnál eltöltött kilenc év kitörölhetetlen.

– Történt, ami történt, a Fehérvárnak mindig helye lesz a szívemben, erősen kötődöm a klubhoz. Nem véletlen, hogy bár először csak kölcsönbe érkeztem, végül kilenc évig maradtam. Nem volt könnyű elköszönni a nekem fontos emberektől, majd kisétálni. Könnyes szemmel léptem ki az ajtón, de nem csaptam be magam mögött. Egyáltalán nincs bennem rossz érzés a Vidivel kapcsolatban – folytatta akkor. Arra azonban nem utalt, hogy egyszer szeretne majd visszatérni.

Juhász: Nem gondoltam, hogy ilyen hamar visszatérek Fehérvárra

Nos, erre csupán másfél évet kellett várni. Miként a Mol Fehérvár honlapjának adott videóinterjúban elismerte, maga sem gondolta volna, hogy ilyen hamar eljön a viszontlátás ideje. Juhász júliustól a III. Kerületi TVE sportigazgatójaként dolgozott, onnan tért vissza a Vidihez.

Juhász Roland a pálya mellől figyeli a csapatot Fotó: Mol Fehérvár FC

– Kilenc év után a Vidi az a klub, amely a legközelebb áll a szívemhez. Itt fejeztem be a pályafutásomat, ami a mai napig örök emlék. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar visszatérek Fehérvárra, de az elmúlt időszakban kezdett bennem megfogalmazódni, hogy milyen szerepkörben szeretnék ténykedni. Az elmúlt három hónapban a Kerültnél nagyon sokat tanultam, gyakorolhattam, és egy nagyon szervezett klubot ismerhettem meg. Ha nem lettem volna a Kerületnél, akkor most lehet, hogy nem ülünk itt. Nagy feladatra vállalkoztam a Vidinél, de én játékosként is nagyon szerettem a kihívásokat. És egy sportigazgató számára kellő kihívást jelent a csapatot újra egyenesbe állítani – fogalmazott Juhász Roland a klub hivatalos honlapján.

Huszti: A futballpálya, az öltöző a közegem

Huszti Szabolcs csak két évet focizott a Vidiben 2018–2020 között, s a barátjával együtt vonult vissza. Debrecenben kezdte meg az edző pályafutását 2021-ben, a rábízott feladattal akkor nem tudott megbirkózni. Miként elmondta, sokat tanult azóta is.

– A sérülésem vitt rá arra, hogy valahol el szeretnék helyezkedni a futballban, és ez áll hozzám a legközelebb. Nekem a futballpálya, az öltöző a közegem. Tapasztalatot szereztem már Debrecenben, elvégeztem közben a B- és A-licenszet, úgyhogy nagy reményekkel érkezem. Szeretném megmutatni, hogy a csapatban és bennem is több van edzőként. Kevés időnk van, nem lehet mindent a játékosokra zúdítani. A legfontosabb, hogy a fejeket tisztává tegyük, húzzunk egy vonalat, és elfelejtsék a rossz szériát, és remélem, új impulzust tudok adni a Vidinek – beszélt a feladatokról az új vezetőedző.

A közösen vállalt feladat egyszerre nehéz és egyszerű. Azzal mindenki tisztában van, a Fehérvárnak a játékoskeret összetétele alapján nem ott van a helye, ahol most állt – a kilencedik helyen az NB I-ben, csupán két pontra a kiesést jelentő tizenegyedik helyezéstől. Másfelől viszont nem hosszú távon kell sikert elérni, a Vidinél azonnal kell eredményt produkálni.

Borítókép: Huszti Szabolcs (jobbra) töpreng a teendőkön a stábtagokkal (Fotó: Mol Fehérvár FC)