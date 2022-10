Két magyarral jön szombaton a hulló falevelek őszi klasszikusa

A három nagy háromhetes Grand Tour (Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a Espana) külön kasztot képvisel a kerékpársportban, de az egynaposok között is megvan a rangsor, és itt a Monumentumok jelentik a legfelső szintet. Öt olyan verseny, amelyek mindegyike több mint százéves múltra tekint vissza: Milánó–Sanremo, flandriai körverseny, Párizs–Roubaix, Liége–Bastone–Liége, lombardiai körverseny. Az éves naptárt nézve időrendben soroltuk fel őket, és idén már csak a 116. Giro di Lombardia, a „hulló falevelek őszi klasszikusa” van hátra, amelyet szombaton rendeznek meg a sportág színe-javával.

A kerékpársportban az idei esztendő különleges, hiszen áprilisban a Liége–Bastone–Liége-t Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) nyerte, aki szeptemberben a Vueltát is behúzta, majd szeptember végén az országúti vb-n is ő győzött. A 22 éves belga bringás az olasz Alfredo Binda (1927), a belga Eddy Merckx (1971) és a francia Bernard Hinault (1980) után a negyedik lett, aki egy éven belül nyert nagy egynapos versenyt, háromhetest és győzött a vb-n. De a háromhetes, egynapos duplázás is nagy tett, a jelenlegi mezőnyből két szlovén klasszisnak jött össze: tavaly Tadej Pogacarnak (Tour, Liége, Lombardia), tavalyelőtt Primoz Roglicnak (Vuelta, Liége). Előttük pedig 2007-ben az olasz Danilo di Lucának (Giro, Liége).

Idén a Tour de France-t a dán Jonas Vingegaard nyerte, aki lenyomta Pogacart, a Girón pedig az ausztrál Jai Hindley (Bora–hansgrohe) végzett az első helyen, ők a nagy egynaposokon nem is mérették meg magukat, de szombaton ott lesznek a rajtnál. Miként a tavalyi győztes Pogacar (UAE Team Emirates), az ugyancsak szlovén Matej Mohoric (Bahrain–Victorios), aki idén megnyerte a Milánó–Sanremót. Evenepoel viszont már kiérdemelte a pihenőt. Az idei Lombardia azért is különleges, mert a sportág két ikonjának, az olasz Vincenzo Nibalinak (Astana Qazaqstan) és Alejando Valverdének (Movistar) is ez lesz az utolsó versenye profiként. A 37 éves olasz négy Grand Tourt és három Monumentumot nyert, a 42 éves spanyol egy Grand Tourt és négy Monumentumot, s volt világbajnok is. Szombaton a 175 fős mezőnyben láthatjuk Valter Attilát (Groupama–FDJ) és Fetter Eriket (EOLO–Kometa) is. A jövőre már a Jumbo–Vismában tekerő Valter a tavalyi Lombardián a 12. helyen végzett – közvetlenül mögötte Nibali, majd Vingegaard jött be –, a Monumentumok históriájában ez a legjobb magyar eredmény. A kerékpárosokra Bergamo és Como között 253 kilométeres út vár, tengerszint feletti 255 méterről indulnak, a cél 201 méteren van, de közben ezer méter fölé is mennek, és nyolc emelkedő, helyenként 14-15 százalékos meredekséggel nehezíti meg a versenyzők életét.

Szombaton egy másik fontos esemény is lesz a kerékpársportban. A kétszeres időfutam-világbajnok olasz Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) a svájci Grenchenben megpróbálja megjavítani az egyórás világcsúcsot, amit a brit Daniel Bigham augusztus 15-én ugyanitt állított fel, 55,548 kilométert megtéve. Gannának az erre az alkalomra készített kerékpárja, egy Pinarello Bolide F HR 3D a világ első olyan időfutam-konstrukciója, amely nagyrészt 3D-s nyomtatott technológiával készült. Ez lehetővé tette, hogy olyan új formavilágot alkossanak, amely a hagyományos gyártási eljárással lehetetlen lenne. S részben olyan ötvözetből készült, amit az űrtechnológiában alkalmaznak. Minden adott egy „űridő” eléréséhez.

Technology developed and patented by @UniofAdelaide researchers will power Olympic and world track cycling champion Filippo Ganna in his world record quest. https://t.co/9mWIO9Z917 pic.twitter.com/wR1Y2ceQXH — Innovation & Commercial - University of Adelaide (@UoA_Innovation) October 6, 2022

Borítókép: Tavaly Tadej Pogacar nyerte meg a Lombardiát, ilyen hangulatban (Forrás: Twitter/Il Lombardia)