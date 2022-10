Kiderült, hogy miért ünnepelt úgy a ZTE, mintha legyőzte volna a Vidit

– Nagyon hiányzott a csapatunkból Tajti Mátyás, aki a kreativitást viszi a játékunkba, emellett az első félidőben nem értük el a hátsó vonalakat, Szalay és Gergényi együttműködése nem feltétlenül aratott sikert. Amit nehezen tudtam elfogadni, hogy az első félidő 45. percében kaptuk a gólt. A második félidőben Szendrei, Lesjak és Diego hozta a hiányolt kreativitást, és sokkal lazábban, stressz nélkül futballoztunk. Innentől domináltuk a játékot, bár a kontráinkat jól meggátolták. Nem vagyunk egy favorit csapat, nálunk tizenhét-tizennyolc éves magyar fiatalok is lehetőséget kapnak, ahogy ma Klausz Milán is beállt, ezért a végén a gólunkat úgy ünnepeltük, mintha győztünk volna – mondta Moniz.

Michael Boris, a hazaiak edzője csalódott volt, hogy a három helyett az utolsó pillanatban csak egy pontot szerzett a csapata. – Csalódottak vagyunk, ez mindenki arcán látszódott a meccs lefújása után. Az első félidőben sok helyzetet sikerült kialakítanunk, s még a szünet előtt be is találtunk. A második félidőben a saját dolgunkat nehezítettük meg, nem tudtunk szabadulni az ellenfél nyomása alól, nem tudtunk öt-hat passzt normálisan összekötni, s ezzel magunkra húztuk az ellenfelet. Nem sikerült lekontrázni őket a megfelelő pillanatokban, emlékszem is egy jelenetre, amikor Schön ígéretes kontrahelyzetben maga mögé kapta a labdát. Ha három zalaegerszegi játékos agresszívebben csap le a kipattanó labdára és jobban akarják a gólt, mint amennyire mi azt meg akarjuk akadályozni, akkor annak az a következménye, hogy csak egy pontot szerzünk. Láttuk ma is, és múlt héten a Puskás Akadémia ellen is, nem működik olajozottan a szerkezet.

NB I, 10. forduló:

Pénteken játszották: Mol Fehérvár–ZTE 1-1 (1-0), Mol Aréna Sóstó, v.: Csonka, gól: Kodro (46.), illetve Ikoba (95.).

Újpest–Kecskemét 1-2 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, v.: Andó-Szabó, gól: (A. Diaby 90+14., ill. Tóth B. 55., Katona B. 80.)

A szombati program: Kisvárda–Vasas 17.00, Bp. Honvéd–Mezőkövesd 19.30. Vasárnap: Paks–Puskás Akadémia 15.30, Ferencváros–DVSC 18.00.