Ónodi Henrietta után harminc évvel ismét van magyar vb-döntős gerendán

– Örülök, hogy gerendán így tudtam teljesíteni, nem is igazán találom a szavakat… Fantasztikus! Legutóbb gerendán talán 2017-ben voltam döntős, akkor is az Eb-n. Erre egyáltalán nem gondoltam a vb előtt ezzel a hasfalsérüléssel. Ezt mondtam volna az utolsó szernek, ahol én fináléba fogok kerülni – nyilatkozta Kovács Zsófia. Hozzátette, az edzője, Trenka János még otthon megmondta, hogy pontos, jó gyakorlattal a legjobbak közé kerülhet, de ő nem gondolta, hogy ez meg is valósulhat.

– Most lesz csaknem egy teljes hetem, hogy felkészüljek a fináléra, mindent megteszek, hogy jól sikerüljön – közölte Kovács.

Ugrásban Bácskay Csenge a 17. helyet érte el, felemás korláton Székely Zója lett a legjobb magyar, ő a 22. pozícióban zárt. Talajon Mayer Gréta végzett a legjobb helyen a válogatott tagjai közül, aki egyéni összetettben is a csapat legeredményesebbje lett (38.). A nemzetek versenyében a magyar csapat 152,296 ponttal a 14. helyen végzett.

– Nagyon boldogok vagyunk, büszke vagyok a lányokra, hogy ilyen nehézségekkel is előre tudtunk lépni. Ez bizakodásra adhat okot a jövőt illetően. Így megvan a cél, mégpedig az, hogy jövőre bekerüljünk a legjobb 12 nemzet közé, ez pedig olimpiai kvótát jelentene – nyilatkozta Draskóczy Imre, a női válogatott szövetségi kapitánya.

Borítókép: Kovács Zsófia az Eb után a vb-n is kiemelkedő teljesítményre lehet képes (Fotó: MTI)