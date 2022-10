Szoboszlai megfújta a harci kürtöt Lipcsében

A 21 éves játékos a lipcsei klub keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, bár egyelőre nem sikerült pontot szerezniük a főtáblás küzdelmek során, még mindig megvan az esélyük arra, hogy a nyolcaddöntőbe jussanak, és – mint fogalmazott – természetesen ez is a céljuk.

– A BL-ben futballozni mindig nagy megtiszteltetés, és ahogyan a csapatunkat ismerem, a Celtic ellen is mindent beleadunk majd, egymást segítve és egymásért is küzdve – jelentette ki a középpályás, aki szerint a Sahtar Doneckkel szemben 4-1-re elveszített első csoportmeccsük óta sikerült fejlődniük, érettebben és változatosabban játszanak.